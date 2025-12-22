مدیرکل هواشناسی استان البرز اعلام کرد: پایداری جوی و وارونگی دمایی طی ۲ روز آینده سبب بازگشت هوای آلوده به استان خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -کامران حقی آبی آگفت : بررسی نقشه های پیشیابی هواشناسی از پایداری جوی و پدیده وارونگی دمایی از امروز تا روز چهارشنبه هفته جاری در استان البرز حکایت دارد.

وی ادامه داد: بر این اساس در این مدت شاهد آلودگی هوا به ویژه در مناطق صنعتی و شهرهای پرجمعیت استان البرز خواهیم بود.

حقی آبی گفت : با توجه به آلودگی هوا ، گروههای حساس از جمله بیماران قلبی و عروقی ، کودکان و سالمندان طی این مدت از حضور در فضای باز خودداری کنند.

وی تاکید کرد: انتظار می رود اقدامات لازم توسط مردم و دستگاههای اجرایی برای کاهش آلودگی هوا به عمل آید.

برچسب ها: آلودگی هوا ، آلایندگی هوا
