باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مجموعه مستند «سرباز شصت و سه ساله» از امشب، اول دی‌ماه، ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

این مجموعه مستند به کارگردانی عباس وهاج و تهیه‌کنندگی ساسان فلاح‌فر تولید شده و در قالب یک مستند سریالی ۱۶ قسمتی به روایت سید جواد هاشمی پخش خواهد شد.

مستند «سرباز ۶۳ ساله»، از صبح قنات‌ملک تا نیمه‌شبِ سردِ فرودگاه بغداد؛ قصه زندگی ژنرالی است که مسیرش از دل آتش جنگ‌ها گذشت و تا پایان، سرباز ماند.

این مجموعه نگاهی جامع به زندگی، خدمات، رشادت‌ها و آثار ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی دارد و تلاش می‌کند ابعاد مختلف شخصیت و مجاهدت‌های این سردار سرافراز را به تصویر بکشد.

این مجموعه محصول بنیاد حفظ و نشر آثار مکتب حاج قاسم سلیمانی است و هر شب ساعت ۱۹ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

