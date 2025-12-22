معاون هماهنگ کننده پلیس راهور تهران بزرگ گفت: حدود ۴۲۹ هزار فقره برخورد با تخلفات حادثه ساز از ابتدای سال تاکنون در بزرگراه های پایتخت انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ عباس معظمی گودرزی، معاون هماهنگ کننده پلیس راهور تهران بزرگ گفت:در حالی که بزرگراههای تهران تنها بخشی از شبکه معابر پایتخت را تشکیل میدهند، اما ۵۹ درصد تصادفات فوتی و ۳۲ درصد تصادفات جرحی در همین معابر رخ میدهد؛ آماری که زنگ خطر جدی برای رانندگان و خانوادههاست و نشان میدهد تخلفات پرخطر در ساعات روز و شب، سهم بزرگی در افزایش ۴۲ درصدی تلفات بزرگراهی امسال داشته است.
سرهنگ عباس معظمی گودرزی، معاون هماهنگکننده پلیس راهور تهران بزرگ با تشریح آخرین وضعیت تصادفات بزرگراهی پایتخت گفت: در ماههای اخیر با افزایش تخلفات رانندگی در ساعات مختلف شبانهروز، شاهد رشد قابل توجه تصادفات جرحی و فوتی در بزرگراههای تهران هستیم.
او با اشاره به تحلیل آماری تصادفات افزود: ۵۹ درصد تصادفات منجر به فوت و ۳۲ درصد تصادفات جرحی در معابر بزرگراهی رخ میدهد؛ معابری که بهدلیل سرعتهای بالا و حجم تردد سنگین، جزو پرمخاطرهترین نقاط تهران محسوب میشوند.
سرهنگ معظمی گودرزی درباره الگوی تصادفات در ساعات روز گفت: در طول روز، سرعت و سبقت کمتر عامل حادثه است، اما توقف در حاشیه بزرگراهها، بهویژه هنگام خرابی یا پنچری، یکی از مهمترین عوامل تصادفات منجر به جرح و فوت است. رانندگان اولین نقطه ممکن را برای توقف انتخاب میکنند که بسیار خطرناک است.
وی همچنین تردد موتورسیکلتها در بزرگراهها را از دیگر عوامل حادثهساز دانست و تأکید کرد: در صورت اجبار به تردد، موتورسواران باید از لاین کندرو استفاده کنند.
معاون پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به الگوی تصادفات شبانه گفت: از ساعت ۲۳ تا ۳ بامداد، خلوتی معابر باعث افزایش سرعت و سبقتهای غیرمجاز میشود. متأسفانه برخی رانندگان این ساعات را برای تخلیه هیجان انتخاب میکنند که نتیجه آن تصادفات سنگین و مرگبار است.
سرهنگ معظمی گودرزی، مصرف روانگردانها و نوشیدنیهای غیرمجاز را یکی از عوامل مهم تصادفات شبانه دانست و افزود: در این ساعات، میزان استفاده از این مواد بیشتر است و حوادث جرحی و فوتی سنگینی رقم میزند.
سرهنگ معظمی گودرزی یکی دیگر از تخلفات خطرناک را حرکت با دندهعقب در بزرگراهها عنوان کرد و گفت: برخی رانندگان به دلیل ناآشنایی با مسیر یا دید کم، اقدام به دندهعقب میکنند که فوقالعاده خطرناک است.
او درباره حوادث ساعات پایانی شب نیز گفت: از ساعت ۳ بامداد تا روشن شدن هوا، برخورد با عابران پیاده افزایش مییابد. برخی افراد بدون استفاده از پل هوایی اقدام به عبور از عرض بزرگراه میکنند که در تاریکی هوا بسیار حادثهساز است.
سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اقدامات پلیس در کنترل تخلفات حادثه ساز بزرگراهی گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۴۲۹ هزار فقره برخورد با تخلفات حادثهساز در بزرگراههای پایتخت انجام شده است، تخلفاتی مانند سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکت با دنده عقب در بزرگراهها که اغلب ناشی از خستگی و خوابآلودگی، عدم توجه به جلو و مصرف روانگردانهاست که سهم بالایی در بروز تصادفات جرحی و فوتی دارند.
معاون پلیس راهور تهران بزرگ آمار ۸ ماهه تصادفات بزرگراهی را چنین اعلام کرد:
۲۹ هزار تصادف خسارتی
۶ هزار تصادف جرحی
۳۵۴ نفر فوتی
همچنین وی افزود: در مقایسه با سال گذشته، تصادفات خسارتی ۱۳ درصد، جرحی ۱۱ درصد و فوتی ۴۲ درصد افزایش داشته است؛ آماری بسیار نگرانکننده که نیازمند همکاری جدی شهروندان است.
سرهنگ معظمی گودرزی گفت: علت تامه تصادفات بزرگراهی از ابتدای سال تاکنون بدین شرح است:
عدم توجه به جلو: ۴۲ درصد
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه: ۳۴ درصد
تغییر مسیر ناگهانی: ۸ درصد
حرکت در خلاف جهت: ۴ درصد
سرهنگ معظمی گودرزی افزود: آمار متوفیان تصادفات بر اساس نوع کاربری در بزرگراهها از ابتدای سال تا کنون:
موتورسیکلتسواران: ۱۵۴ نفر
عابران پیاده: ۱۱۵ نفر
سرنشینان خودروها: ۸۵ نفر
وی افزود:نوع برخورد در تصادفات بزرگراهی نیز از ابتدای سال تا کنون:
برخورد یک وسیله با یک وسیله دیگر: ۶۴ درصد
برخورد چند وسیله: ۱۴ درصد
برخورد با موتورسیکلت: ۱۳ درصد
سرهنگ معظمی گودرزی در پایان با تأکید بر افزایش گشتهای پلیس در شیفت شب گفت: نگرانی اصلی ما حفظ جان مردم است. با افزایش تصادفات، تعداد گشتها در بزرگراهها بیشتر شده و برخورد با تخلفات حادثهساز با جدیت ادامه دارد.
وی همچنین از خانوادهها خواست نظارت بیشتری بر رفتار رانندگی جوانان داشته باشند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.