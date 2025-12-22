مدیر کل سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت‌نام بیش از ۳۴۰ هزار داوطلب در کنکور دانشجو معلمان خبر داد و گفت: فرصت نام‌نویسی داوطلبان امشب پایان می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  علیرضا کریمیان ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: ثبت نام پذیرش آزمون اختصاصی دانشجو معلمان سال ۱۴۰۵ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند در مهلت تعیین شده یعنی تا پایان امشب اول دی ماه برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام کنند.

وی خاطرنشان کرد: دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این آزمون هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان قبل از ثبت نام نسبت به مطالعه آن اقدام کنند.

مدیر کل سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام بیش از ۳۴۰ هزار داوطلب در آزمون فوق خبر داد و گفت: زمان برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم روز پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

به گفته مدیر کل سازمان سنجش آموزش کشور، هزینه ثبت‌نام در این آزمون مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ (چهار میلیون) ریال است که متقاضیان پس از تکمیل اطلاعات در سامانه می‌بایست با توجه به گروه یا گروه‌های آزمایشی طبق موارد ذیل نسبت به تهیه شماره سریال و پرداخت هزینه آن بصورت الکترونیکی اقدام نمایند.

