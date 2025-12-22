کاهش ۹ میلیون لیتری مصرف سوخت + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر نفت از آخرین وضعیت اجرایی طرح «ساماندهی کارت‌ های جایگاه‌ها» گزارشی ارائه کرد و گفت که در آذر ماه، مصرف روزانه سوخت حدود ۱۲۹ میلیون لیتر بوده که ۴۳ درصد آن از طریق کارت جایگاه‌ داران و ۵۷ درصد از طریق کارت‌ های شخصی انجام می‌شد.

پاک نژاد افزود: با اجرای این طرح، استفاده از کارت‌های جایگاه‌داران ۱۷ درصد کاهش یافته و مصرف کارت‌های شخصی افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: همچنین روزانه حدود ۹ میلیون لیتر کاهش مصرف ثبت شده و میزان مصرف از ۱۲۹ میلیون لیتر به ۱۲۰ میلیون لیتر کاهش یافته است.