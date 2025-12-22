باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کاهش ۹ میلیون لیتری مصرف سوخت + فیلم

وزیر نفت در یکصد و سی و هشتمین جلسه هیات دولت اعلام کرد که با اجرای طرح ساماندهی کارت‌های جایگاه‌ها، مصرف روزانه بنزین حدود ۹ میلیون لیتر کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر نفت از آخرین وضعیت اجرایی طرح «ساماندهی کارت‌ های جایگاه‌ها» گزارشی ارائه کرد و گفت که در آذر ماه، مصرف روزانه سوخت حدود ۱۲۹ میلیون لیتر بوده که ۴۳ درصد آن از طریق کارت جایگاه‌ داران و ۵۷ درصد از طریق کارت‌ های شخصی انجام می‌شد.

پاک نژاد افزود: با اجرای این طرح، استفاده از کارت‌های جایگاه‌داران ۱۷ درصد کاهش یافته و مصرف کارت‌های شخصی افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: همچنین روزانه حدود ۹ میلیون لیتر کاهش مصرف ثبت شده و میزان مصرف از ۱۲۹ میلیون لیتر به ۱۲۰ میلیون لیتر کاهش یافته است.

 

 

 

مطالب مرتبط

نشست خبری جایگاه داران عرضه سوخت خراسان رضوی در اعتراض به سخنان وزیر نفت - مشهد

پرداخت 80 میلیارد دلار یارانه از محل سوخت/ درآمد 100 میلیارد دلاری از محل صرفه‌جویی انرژی

کاهش ۹ میلیون لیتری مصرف سوخت + فیلم
young journalists club

خاموشی‌ها تهران به سوخت نیروگاه‌ها ارتباطی ندارد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ماجرای رد صلاحیت حاج قاسم در گزینش سپاه پاسداران + فیلم
۲۷۱۴

ماجرای رد صلاحیت حاج قاسم در گزینش سپاه پاسداران + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
موشک‌های بالستیک ایران فوری‌ترین نگرانی اسرائیل + فیلم
۵۵۹

موشک‌های بالستیک ایران فوری‌ترین نگرانی اسرائیل + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
اقتدار در آسمان + فیلم
۵۰۰

اقتدار در آسمان + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
خاطره حاج قاسم از کتک زدن پاسبان زمان شاه به خاطر تعرض به دختر بی‌حجاب + فیلم
۴۷۷

خاطره حاج قاسم از کتک زدن پاسبان زمان شاه به خاطر تعرض به دختر بی‌حجاب + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
تصویری از امام خمینی (ره) که شهید سلیمانی را انقلابی کرد + فیلم
۴۵۶

تصویری از امام خمینی (ره) که شهید سلیمانی را انقلابی کرد + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۰۱ دی ۱۴۰۴
خوب هر لیتر بنزین رو بکنید ۲۰۰ هزار تومان تا صرفه جویی فوق العاده بالا بره.
ممنون از هوش سرشار رئیس‌جمهور کشورمون. بنظرم برای گندم و گوشت و اقلام دیگر هم میتوان واردات را به صفر رساند آن هم با افزایش قیمتها. دقیقا وقتی کسی نتونه بخره صرفه جویی ارزی هم میشه.
نمردیم و رئیس‌جمهور با تفکر هم دیدیم خدا بعدیش رو بخیر کنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباسی
۱۴:۲۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
اقای ویزیر نادان مصرف در زمستان به خاطر هوای سرد مردم از کولر استفاده نمی کند و مصرف بنزین 20در صد کمتر شده نه بخاطر گرانی نادان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
باید صرف درامد زایی شود و خام فروشی نفت صفر شود یا تولید
۰
۱
پاسخ دادن