معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان تهران نسبت به شهروندان درخصوص نگهداری طلا و جواهرات در منزل هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ عبادالله خدایاری معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان تهران اظهارداشت: علاقه مندی مردم به داشتن زیورآلات به ویژه در بین خانمهای ایرانی از قدیم مرسوم بوده و خرید طلاجات معمولا با هدف استفاده درمراسماتی، چون عروسی ها، جشنها و ... انجام میگیرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: عدم دقت در نگهداری صحیح طلاجات و بعضا سهل انگاری در نگهداری زیور آلات باعث وسوسه سارقان برای سرقت به عنف و سرقت از منازل به ویژه در ایام تعطیلات میشود وحمل آسان و ارزش بالای آن، از مهمترین انگیزههای سرقت در سارقان محسوب میشود و گاهی نمایش ظاهری آنها توسط خانم ها، تهدیدی بالقوه از جانب مجرمان را ایجاد و موجب ایراد آسیبهای جسمی و روحی و خسارتهای مادی و معنوی بر بزه دیدگان اینگونه جرائم میشود.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: مهمترین روش صحیح نگهداری جواهرات، استفاده از صندوق امانات بانکها میباشد و استفاده از این روش علاوه بر پیشگیری از ایجاد خطر و آسیب، سفری آسوده خاطر و بی دغدغه را برای خانوادهها به همراه خواهد داشت.