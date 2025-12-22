معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان تهران نسبت به شهروندان درخصوص نگهداری طلا و جواهرات در منزل هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ عبادالله خدایاری معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان تهران اظهارداشت: علاقه مندی مردم به داشتن زیورآلات به ویژه در بین خانم‌های ایرانی از قدیم مرسوم بوده و خرید طلاجات معمولا با هدف استفاده درمراسماتی، چون عروسی ها، جشن‌ها و ... انجام می‌گیرد. 

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: عدم دقت در نگهداری صحیح طلاجات و بعضا سهل انگاری در نگهداری زیور آلات باعث وسوسه سارقان برای سرقت به عنف و سرقت از منازل به ویژه در ایام تعطیلات می‌شود وحمل آسان و ارزش بالای آن، از مهمترین انگیزه‌های سرقت در سارقان محسوب می‌شود و گاهی نمایش ظاهری آنها توسط خانم ها، تهدیدی بالقوه از جانب مجرمان را ایجاد و موجب ایراد آسیب‌های جسمی و روحی و خسارت‌های مادی و معنوی بر بزه دیدگان اینگونه جرائم می‌شود.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: مهمترین روش صحیح نگهداری جواهرات، استفاده از صندوق امانات بانک‌ها می‌باشد و استفاده از این روش علاوه بر پیشگیری از ایجاد خطر و آسیب، سفری آسوده خاطر و بی دغدغه را برای خانواده‌ها به همراه خواهد داشت.

برچسب ها: سرقت طلا ، هشدار پلیس
خبرهای مرتبط
سرقت ۳۰ میلیون تومانی با ترفند کمک در خرید بلیت مترو
هشدار پلیس فتا درباره لینک‌های «به‌روزرسانی همراه‌بانک» در شبکه‌های اجتماعی
دستگیری ۱۳۳۶ سارق و ۸۲ مالخر طی ۳ روز توسط پلیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۸
در انتظار بررسی: ۵۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
بانک مرکزی دولت سکه فروشی میکنه و قیمت طلا رو بالا و با خیانت در بانکداری قدرت پول رو پایین و رییس پلیس میگه طلا نذارید خوته. عزیزم چند وقت دیگه باید بگی برنج و حبوبات و گوشت و مرغ نذارین خونه
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
بالا رفتن طلا باغی سرقت بیشتر منازل میشه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۱ ۰۱ دی ۱۴۰۴
چرا کشورهایی مثل عربستان حتی اگر طلا رو زمین افتاده باشد کسی جرات نمی کنه برداره ایران مگه کشور اسلامی نیست باید بهتر از دیگر جاها باشه
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین جعفری
۱۷:۴۰ ۰۱ دی ۱۴۰۴
کوووووووووطلا
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
یادمه یکی از بانک ها هم به سرقت رفت
حالا باید چیکار کنیم
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بنده خدا
۱۷:۳۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
از بس تورم و گرانی بیداد کرده دزد طلا. و دلار زیاد شده
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
هر جا میگذارید تو بانک نگذارید
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
من رفتم در خونه راجاروکنم روز روشن پسرشوهرم ازدیوارامد توخونه مون کارت ملی خودم شوهرم وکاغذها رادزید برد این دزد ۱۰بارازخونه مادزدی کرد این دزد حرفه ای هست
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
روش جدبد واسه شناسای اموال مردم جهت گرفتن مالیات
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
از صدقه سری مسئولانی که هیچ کاری در مورد افزایش قیمت ها انجام نمیدن، طلایی برای پنهان کردن نمونده
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هموطن
۱۶:۲۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
والا صندق بانک ها تون رو هم دیدیم که مورد دستبرد سارقین قرار گرفت اون هم نه صندوق امانات معمولی. صندوق امانات بانک ملی که شعارش هم هست هرجا سخن از اطمینان است نام بانک ملی ایران می درخشد.........
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
*
۱۶:۲۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
واقعا باید به فکری به حال این همه دزدی بشه دزدارو دستشونو قطع کنید یا تبعیدشون کنید به جای ناشناخته باکار اجباری ما مردم چه گناهی کردیم که تو بی امنیتی داریم زندگی میکنیم اصلا امنیت نیست نه تو کوچه نه تو خیابون نه توروز روشن باید جلوی دزدی رو بگیرن دستو پای دزداروقطع کنن
۰
۸
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۶:۱۱ ۰۱ دی ۱۴۰۴
مثل اون صندوق امانت بانک که چند سال پیش سرقت شد ؟!!!!!!!!! خخخخخخخخخخخخخخخخ
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
نظرتون چیه یه فکری واسه این همه سرقت بکنید؟
۱
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۰۱ دی ۱۴۰۴
اگ با پول حلال خریداری بشه کسی نمیتونه بدزده
۲۸
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۶:۳۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
پول حلال یعنی از چند جا حقوق گرفتن
۱۲۳
مدارس ابتدایی تهران فردا غیرحضوری شد/ اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل
بزرگراه یادگار امام (ره) به بزرگراه هاشمی رفسنجانی از امشب مسدود خواهد شد
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل طی فردا و پس فردا / برخورد پلیس با خودرو‌های دودزا
اجرای فیبر نوری شعب اخذ رأی تضمین‌کننده سلامت، سرعت و امنیت انتخابات شوراها است
آخرین اخبار
بزرگراه یادگار امام (ره) به بزرگراه هاشمی رفسنجانی از امشب مسدود خواهد شد
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل طی فردا و پس فردا / برخورد پلیس با خودرو‌های دودزا
اجرای فیبر نوری شعب اخذ رأی تضمین‌کننده سلامت، سرعت و امنیت انتخابات شوراها است
مدارس ابتدایی تهران فردا غیرحضوری شد/ اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل
۱۲۷ حادثه طی ۷۲ ساعت گذشته در کشور به وقوع پیوست
درخواست اعاده دادرسی محکومین پرونده چای دبش رد شد
پناه گرم شبانه در منطقه ۱۴
برگزاری جشن ازدواج ۲۰۰ دانشجو
هشدار قضائی به شهروندان؛ خشم لحظه‌ای می‌تواند شما را مجرم کند
زاکانی: قرارداد احداث ۱۹۰ کیلومتر خط جدید مترو منعقد شده است
ثبت‌نام بیش از یک میلیون نفر در سامانه اشتغال بهزیستی
توسعه فضای آموزشی استان تهران با همراهی مؤثر شهرداری‌ها شتاب گرفته است
دادستان تهران: ۳۷ هزار میلیارد تومان تعهدات ارزی در ۸ ماهه سال جاری وصول شد
استرداد ۲.۲ میلیون قلم اموال مسروقه از اول سال
دادستان کل کشور: برخی از املاک بانک آینده، از خارج از کشور هم مشتری دارند
شبکه پهپادی سازمان امداد و نجات راه‌اندازی شد
پرداخت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان کشوری تا عصر امروز
محیط‌زیست ایران در بحران/ نقش پژوهشگران در حفظ طبیعت غیرقابل انکار است
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در جنوب غرب پایتخت
رود دره فرحزاد پایگاه ملی آموزش کوهنوردی و ورزش‌های کوهستانی می‌شود
دستگیری باند کلاهبرداری اینترنتی توسط پلیس فتا تهران
افتتاح ایستگاه سرباز تا ۲ هفته آینده
نباید توقع داشت قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود
نقش ثبت احوال در تحقق دولت هوشمند
پایان تلخ دعوا با انار فروش دوره گرد
کشف ۱۱ کیلوگرم تریاک از مسافر قطار مشهد-تهران
کشف اشیای عتیقه و ماینر‌های غیرمجاز ۱۳۴ میلیاردی در ۲ عملیات
کاسبی با درد مردم/ بلاگر‌هایی که یک‌شبه شغل عوض می‌کنند
درخواست تخفیف مجازات مرد آزارگر رد شد
بهمن ماه فاز نخست پروژه شهید شوشتری به بهره‌برداری می‌رسد