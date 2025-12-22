باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کتاب رودخانه ماهی و نهنگ + فیلم

کتاب رودخانه ماهی و نهنگ با موضوعی اجتماعی و تاریخی وارد بازار نشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب رودخانه ماهی و نهنگ که به تازگی چاپ شده به همدلی و همراهی در بازسازی مناطق زلزله زده پرداخته و وحدت و همکاری گروهی از طلبه‌ها را به تصویر کشیده است.

 

مطالب مرتبط
کتاب رودخانه ماهی و نهنگ + فیلم
young journalists club

معرفی کتابی جالب درباره معایب تلفن همراه + فیلم

کتاب رودخانه ماهی و نهنگ + فیلم
young journalists club

جنبش دانشجویی در یک کتاب + فیلم

کتاب رودخانه ماهی و نهنگ + فیلم
young journalists club

حواسم هست: زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی سهراب + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ماجرای رد صلاحیت حاج قاسم در گزینش سپاه پاسداران + فیلم
۲۷۱۴

ماجرای رد صلاحیت حاج قاسم در گزینش سپاه پاسداران + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
موشک‌های بالستیک ایران فوری‌ترین نگرانی اسرائیل + فیلم
۵۵۹

موشک‌های بالستیک ایران فوری‌ترین نگرانی اسرائیل + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
اقتدار در آسمان + فیلم
۵۰۰

اقتدار در آسمان + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
خاطره حاج قاسم از کتک زدن پاسبان زمان شاه به خاطر تعرض به دختر بی‌حجاب + فیلم
۴۷۷

خاطره حاج قاسم از کتک زدن پاسبان زمان شاه به خاطر تعرض به دختر بی‌حجاب + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
تصویری از امام خمینی (ره) که شهید سلیمانی را انقلابی کرد + فیلم
۴۵۶

تصویری از امام خمینی (ره) که شهید سلیمانی را انقلابی کرد + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.