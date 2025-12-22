باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بهترین میوه در زمستان به است + فیلم

متخصص طب سنتی در مورد بهترین میوه برای فصل زمستان نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر زنده دل، متخصص طب سنتی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص خواص میوه به برای فصل زمستان‌ توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
بهترین میوه در زمستان به است + فیلم
young journalists club

برداشت ۱۰۷۴ تن میوه «به» در استان آذربایجان شرقی

بهترین میوه در زمستان به است + فیلم
young journalists club

خواص شگفت انگیز یک میوه زمستانی برای بدن

تولید بیش از 500 تن میوه «به» در لرستان

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ماجرای رد صلاحیت حاج قاسم در گزینش سپاه پاسداران + فیلم
۲۷۱۴

ماجرای رد صلاحیت حاج قاسم در گزینش سپاه پاسداران + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
موشک‌های بالستیک ایران فوری‌ترین نگرانی اسرائیل + فیلم
۵۵۹

موشک‌های بالستیک ایران فوری‌ترین نگرانی اسرائیل + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
اقتدار در آسمان + فیلم
۵۰۰

اقتدار در آسمان + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
خاطره حاج قاسم از کتک زدن پاسبان زمان شاه به خاطر تعرض به دختر بی‌حجاب + فیلم
۴۷۷

خاطره حاج قاسم از کتک زدن پاسبان زمان شاه به خاطر تعرض به دختر بی‌حجاب + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
تصویری از امام خمینی (ره) که شهید سلیمانی را انقلابی کرد + فیلم
۴۵۶

تصویری از امام خمینی (ره) که شهید سلیمانی را انقلابی کرد + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
به کیلویی ۱۲۰ هزار تومان یعنی چهار عدد به یک کیلو شود میشود دانه ای ۳۰ هزار تومان یعنی گرونی چنان سرعت گرفته خط پایانی را هم گذر کرده به چنان چنین شتابان.
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
تو فصل سرد بهترین خورشت را با به میتونید درست کنید با پلو میل کنید مثل خورشت قیمه هست فقط بجای رب گوجه رب انار میخواد و به را نگینی خورد میشه و کمی داخل روغن سرخ میشود و ۱۵ دقیقه آخر پخت اضافه میشود : و درضمن آبگوشت به هم خیلی مفید هست گوشت نخود لوبیا سفید و گوجه و به یک عدد از وسط نصف شده تمیز شده آخر کار مواد آبگوشت کوبیده میشود در فصل سرما هرچی غذای گرمی مصرف شود برای بدن مفید هست.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
آقای زنده دل میوه به عالی هست هم تازش هم مرباش هم تو خورشت هم خشکش تو چای اما حیف که جیبمون اجازه خریدش رو نمیده برادر بزرگوار
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۰۱ دی ۱۴۰۴
پرزهای معده را بازسازی می کند
۱
۸
پاسخ دادن