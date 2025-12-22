مرد جوان که ۲۰ سال قبل در جریان یک اختلاف خانوادگی مادرزنش را کشته بود سرانجام با رضایت پسر مقتول از زندان آزاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  پرونده این قتل خانوادگی در یکی از شهر‌های استان خراسان رضوی تشکیل شد.

مرد ۲۷ ساله وقتی برای بازگرداندن همسرش که قهر کرده بود به خانه مادرزنش رفت در یک درگیری خونین زن میانسال را با ضربات چاقو به قتل رساند.

وی پس از دستگیری به قصاص محکوم شد. اما هربار که برای اجرای حکم پای چوبه دار می‌رفت بنا به دلایلی حکم اجرا نمی‌شد تا اینکه با گذشت ۲۰ سال از این ماجرا و در حالی که دختران مقتول از قصاص دامادشان گذشت کرده بودند و تنها پسر مقتول بر اجرای حکم دامادشان اصرار داشت سرانجام او نیز راضی به گذشت شد و با مراجعه به دادگاه گفت: «می‌خواستم قاتل مادرم به مجازات برسد، اما چند شب قبل و مصادف با روز مادر خواب عجیبی دیدم. مادرم به خوابم آمد و از من خواست دامادمان را ببخشم. من هم به حرمت مقام مادر از اجرای حکم قصاص او گذشت کردم، اما باید دیه بپردازد. می‌خواهم این پول را صرف ایتام و نیازمندان کنم.»

 با این بخشش بزرگ مرد زندانی از مجازات مرگ نجات یافت، اما وی که توانایی پرداخت دیه درخواستی را نداشت همچنان در زندان بود تا اینکه سرانجام با کمک نیکوکاران مبلغ درخواستی دیه فراهم و به خانواده مقتول پرداخت شد.

بدین ترتیب مرد زندانی در شب یلدا توانست از زندان آزاد شود و پس از ۲۰ سال از پشت دیوار‌های بلند زندان قدم به دنیای جدیدی گذاشت که برایش تازگی داشت. او با مشاهده فرزندش که در آن زمان ۵ ساله بود و حالا جوانی ۲۵ ساله است وی را در آغوش گرفت و در حالی که گریه می‌کرد، گفت: «در تمام این سال‌ها نتوانستم برای فرزندم پدری کنم و فقط او را از پشت شیشه می‌دیدم امیدوارم بتوانم این سال‌هایی را که کنارش نبودم جبران کنم.»

مرد میانسال ادامه داد: «۲۷ ساله بودم که به خاطر یک لحظه عصبانیت و اشتباه به زندان افتادم و ۲۰ سال با کابوس مرگ دست و پنجه نرم کردم جوانی‌ام بر باد رفت، زندگی‌ام نابود شد. حالا در میانسالی با تجربه‌ای بزرگ آزاد شدم. در این سال‌ها در زندان خیاطی یاد گرفتم و در کنارش صبوری آموختم الان تنها آرزویم سفر به خانه خداست. دلم می‌خواهد به مکه بروم و توبه کنم و از خدا بخواهم توانی به من بدهد تا گذشته را جبران کنم و پدر خوبی برای فرزندم باشم.»

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: آزادی زندانی ، قتل
خبرهای مرتبط
پایان تلخ دعوا با انار فروش دوره گرد
قتل‌های خانوادگی؛ زنگ خطری که باید زودتر شنیده شود
انتقام از صاحبکار به قیمت جان پسر خاله
پایان تلخ یک خانواده پشت در‌های بسته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدارس ابتدایی تهران فردا غیرحضوری شد/ اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل
بزرگراه یادگار امام (ره) به بزرگراه هاشمی رفسنجانی از امشب مسدود خواهد شد
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل طی فردا و پس فردا / برخورد پلیس با خودرو‌های دودزا
اجرای فیبر نوری شعب اخذ رأی تضمین‌کننده سلامت، سرعت و امنیت انتخابات شوراها است
آخرین اخبار
بزرگراه یادگار امام (ره) به بزرگراه هاشمی رفسنجانی از امشب مسدود خواهد شد
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل طی فردا و پس فردا / برخورد پلیس با خودرو‌های دودزا
اجرای فیبر نوری شعب اخذ رأی تضمین‌کننده سلامت، سرعت و امنیت انتخابات شوراها است
مدارس ابتدایی تهران فردا غیرحضوری شد/ اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل
۱۲۷ حادثه طی ۷۲ ساعت گذشته در کشور به وقوع پیوست
درخواست اعاده دادرسی محکومین پرونده چای دبش رد شد
پناه گرم شبانه در منطقه ۱۴
برگزاری جشن ازدواج ۲۰۰ دانشجو
هشدار قضائی به شهروندان؛ خشم لحظه‌ای می‌تواند شما را مجرم کند
زاکانی: قرارداد احداث ۱۹۰ کیلومتر خط جدید مترو منعقد شده است
ثبت‌نام بیش از یک میلیون نفر در سامانه اشتغال بهزیستی
توسعه فضای آموزشی استان تهران با همراهی مؤثر شهرداری‌ها شتاب گرفته است
دادستان تهران: ۳۷ هزار میلیارد تومان تعهدات ارزی در ۸ ماهه سال جاری وصول شد
استرداد ۲.۲ میلیون قلم اموال مسروقه از اول سال
دادستان کل کشور: برخی از املاک بانک آینده، از خارج از کشور هم مشتری دارند
شبکه پهپادی سازمان امداد و نجات راه‌اندازی شد
پرداخت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان کشوری تا عصر امروز
محیط‌زیست ایران در بحران/ نقش پژوهشگران در حفظ طبیعت غیرقابل انکار است
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در جنوب غرب پایتخت
رود دره فرحزاد پایگاه ملی آموزش کوهنوردی و ورزش‌های کوهستانی می‌شود
دستگیری باند کلاهبرداری اینترنتی توسط پلیس فتا تهران
افتتاح ایستگاه سرباز تا ۲ هفته آینده
نباید توقع داشت قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود
نقش ثبت احوال در تحقق دولت هوشمند
پایان تلخ دعوا با انار فروش دوره گرد
کشف ۱۱ کیلوگرم تریاک از مسافر قطار مشهد-تهران
کشف اشیای عتیقه و ماینر‌های غیرمجاز ۱۳۴ میلیاردی در ۲ عملیات
کاسبی با درد مردم/ بلاگر‌هایی که یک‌شبه شغل عوض می‌کنند
درخواست تخفیف مجازات مرد آزارگر رد شد
بهمن ماه فاز نخست پروژه شهید شوشتری به بهره‌برداری می‌رسد