بارش برف در شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز واپسین فصل پاییز بعد از انتظار طولانی برای بارش رحمت الهی؛ با ورود سامانه بارشی به کشور بارش برف و باران در اقصی نقاط کشور شروع به بارش کرد. اهالی شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی نیر از این بارش رحمت الهی بی بهره نماندند و اولین روز از فصل زیبای زمستان را با بارش برف آغاز کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خراسان شمالی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: بارش برف ، وضعیت جوی ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار فارس؛
صغاد در واپسین روز‌های پاییز رخت سپید بر تن کرد + فیلم
شهروندخبرنگار اصفهان؛
نمای زمستانی روستای آغچه با بارش برف + فیلم
شهروندخبرنگار اصفهان؛
فولادشهر با بارش برف سفیدپوش شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲۰۱ همت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شد
آخرین اخبار
۲۰۱ همت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شد
درخواست کارشناسان علوم آزمایشگاهی برای عضویت در نظام پزشکی
رنجش مادران از تاخیر در واریز یارانه طرح یسنا
رنجش مالکان خودروی اطلس جی از تاخیر در تحویل
گوشه‌هایی از دورهمی یلدایی در بلوار پاییزی بوستان قصر تهران
تاخیر در پرداخت کالابرگ فروشندگان را به دردسر انداخت
آسفالت فرسوده جاده انابد اهالی را به دردسر انداخت
بجنورد با بارش برف سفیدپوش شد+ فیلم
رنجش بازنشستگان تامین اجتماعی از پرداخت حقوق
فیلمی از برگزاری جشن یلدایی دانش آموزان بابلی
رنگین شدن سفره خانواده‌های کم برخوردار انابدی در شب یلدا + فیلم