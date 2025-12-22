بارش برف در شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز واپسین فصل پاییز بعد از انتظار طولانی برای بارش رحمت الهی؛ با ورود سامانه بارشی به کشور بارش برف و باران در اقصی نقاط کشور شروع به بارش کرد. اهالی شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی نیر از این بارش رحمت الهی بی بهره نماندند و اولین روز از فصل زیبای زمستان را با بارش برف آغاز کردند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خراسان شمالی

