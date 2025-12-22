مهلت ثبت نام آزمون جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، به منظور مساعدت و فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ که در بازه زمانی مقرر برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، مقرر شد فرصتی ایجاد شود تا بتوانند تا روز شنبه ۶ دی ماه با مراجعه به سامانه پذیرش جذب اختصاصی مندرج در سایت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به نشانی qazahrm.eadl.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

به داوطلبان توصیه می‌شود با توجه به حجم بالای مراجعه در ساعات پایانی، فرایند ثبت نام را هرچه سریعتر به اتمام رسانند و از موکول کردن ثبت نام به ساعات پایانی خودداری کنند.

