باشگاه خبرنگاران جوان - در میان جنجالهای سیاسی، تنشهای ژئوپلیتیکی و بحثهای اجتماعی، کلماتی که ما استفاده میکنیم، نگرانیهای زمانه ما را آشکار میکنند. «لو روبِر» از ۱۰ اصطلاحی که بیشترین افزایش مراجعه به آنها در فرهنگ لغت آنلاین خود در سال ۲۰۲۵ را داشتهاند، رونمایی کرد:
۱. masculinisme
ماسکولینیسم (مردسالاری) یک ایدئولوژی ضدفمینیستی است که میگوید فمینیسم خیلی جلو رفته و حالا مردان هستند که قربانی تبعیض میشوند. در مارس ۲۰۲۵، سریال «نوجوانی» از نتفلیکس، که پسری ۱۳ساله را تحت تأثیر این جنبش قرار میدهد و متهم به قتل همکلاسیاش میشود، بحثی را در مورد این موضوع برانگیخت. در ماه ژوئیه، دستگیری یک فعال ۱۸ساله حقوق مردان که قصد حملهای در سَنت-اِتیِن را داشت، این پدیده را دوباره در کانون توجه قرار داد و گرایش تهدیدآمیز برخی گروههای رادیکال را آشکار کرد.
۲. conclave
کُنکلاوْ (conclave) یعنی جلسه محرمانه و بسته کاردینالهای کلیسای کاتولیک که بعد از مرگ پاپ در یک مکان بسته جمع میشوند تا پاپ جدید را انتخاب کنند. فرانسوا بایرو، نخستوزیر سابق، برای اولین بار در ۱۴ ژانویه از برگزاری یک کُنکلاوْ ۳ماهه برای اصلاح اصلاحات بازنشستگی خبر داد.
۳. wesh
یک کلمه عامیانه خیلی رایج بین جوانان است که بسته به موقعیت، معانی مختلفی مثل سلام کردن، جلب توجه کردن، پرسیدن حال، تعجب و پرسیدن رویدادی که در حال اتفاق است، دارد. کلمه «وِش» که در سالهای گذشته به طور گسترده جستوجو میشد، امسال نیز بار دیگر جستوجوهای متعددی را به خود جلب کرد.
۴. eugénisme
این کلمه در سال ۲۰۲۵، بهویژه در زمان تصویب لایحه مربوط به حق مرگ خودخواسته، عمیقاً طنینانداز شد. برخی از منتقدان نگرانی خود را در مورد سوءاستفادههای احتمالی ابراز کردند و از این میترسیدند که فرانسه ممکن است به سمت نوعی اصلاح نژاد سوق پیدا کند.
۵. entrisme
آنْتْریسم یعنی نفوذ سازمانیافته و مخفیانه اعضای یک گروه یا حزب کوچک به داخل یک سازمان، حزب یا نهاد بزرگتر، با هدف تغییر جهتگیری، سیاستها یا حتی کنترل آن از داخل. این کلمه که پیش از این پس از اشاره گابریل آتال به «نفوذ اسلامگرایان» در مدارس در رتبهبندیهای ۲۰۲۴ قرار گرفته بود، در سال ۲۰۲۵ نیز به افزایش جستوجوها در فرهنگ لغت آنلاین «لو روبِر» ادامه داد.
۶. go
چه کسی فکرش را میکرد که دو حرف بتوانند چنین جنجالی به پا کنند؟ کلمه «go» که از شکل امری فعل انگلیسی «to go» گرفته شدهاست، در ۲۴ آوریل ۲۰۲۵ شاهد افزایش چشمگیری در فعالیتهای آنلاین کانادا بود، زمانی که شرکت حملونقل مونترال (STM) شعار «Go Habs Go» را پس از شکایتی که به دفتر زبان فرانسوی کبک ارائه شدهبود، از اتوبوسهای خود حذف کرد. این شعار که دههها توسط هواداران باشگاه هاکی مونترال کانادینز (که بازیکنان آن با نام مستعار «Habs» مخفف «habitants» شناخته میشوند) خوانده میشد، به نقض منشور زبان فرانسوی متهم شد. در مواجهه با اعتراض عمومی، وزیر مسئول زبان فرانسه سرانجام حکم داد: «Go Habs Go» یک عبارت وحدتبخش است که ریشه در تاریخ ما دارد و بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی ما است.
۷. gougnafier
این کلمه محاورهای که اکنون تا حدودی منسوخ شدهاست، در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۵، بهویژه در سنگال، مورد توجه قرار گرفت. این کلمه اصطلاحی نه چندان خوشایند است که به فردی بیاهمیت، بیمصرف یا بیادب اشاره دارد.
۸. séditieux
فراخوان حزب راست افراطی «اجتماع ملی» برای تظاهرات در حمایت از مارین لوپن، که برای شرکت در انتخابات فاقد صلاحیت شدهبود، منجر به افزایش جستوجو برای کلمه «فتنهگر» در ۳ آوریل ۲۰۲۵ شد. ژانلوک ملانشون خطر فتنهانگیزی و آشوبگرانه این تظاهرات را محکوم کردهبود.
۹. submersion
یک کلمه از فرانسوا بایرو، نخستوزیر سابق، کافی بود تا خشم عمومی را برانگیزد و همزمان، جستوجوها در فرهنگ لغت آنلاین «لو روبِر» را افزایش دهد. در ۲۸ ژانویه، نخستوزیر سابق در حالی که در یک برنامه تلویزیونی درباره «غرقشدگی» در مورد مهاجرت صحبت میکرد، خشم چپها را برانگیخت و بلافاصله او را به اتخاذ واژگان راست افراطی متهم کردند. در سیاست، غوطهوری یا غرقشدگی مهاجرتی یعنی اینکه مهاجرت آنقدر زیاد است که جامعه فرانسه را «غرق» و هویت فرهنگی، جمعیتی و حتی تمدنیاش را تهدید میکند.
۱۰. vassal
این کلمه در ۲۸ فوریه، پس از آن که امانوئل ماکرون از اروپاییها خواست تا دستنشاندگی و نوچگی ایالات متحده را رد کنند، دیده و شنیده شد. در ۱۵ آوریل نیز جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، اعلام کرد که اروپا نمیتواند رعیت و دستنشانده دائمی ایالات متحده باشد.
منبع: کانال تلگرامی مطالعات فرانسه