باشگاه خبرنگاران جوان - یک مطالعه جدید نشان داده دلفینهای نر پوزهبطری که دوستیهای قویتری دارند، در مقایسه با همتایان منزویتر خود، دیرتر پیر میشوند. این پژوهش اهمیت پیوندهای اجتماعی را برای سالمتر پیرشدن در پستانداران نشان میدهد.
دلفینهای پوزهبطری میتوانند دوستیهایی شکل دهند که دههها دوام دارد. این شرایط مشابه روابط دوستانهای است که در انسانها دیده میشود. پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که دلفینهای نر این گونه با هم وقت میگذرانند، بازی میکنند، برای تفریح موجسواری میکنند، در کنار هم به استراحت میپردازند و پیوندهای اجتماعی عمیق و ماندگاری شکل میدهند.
دلفینهایی که اجتماعیتر هستند، دیرتر از سایرین پیر میشوند
این الگوی پیوند اجتماعی مختص نرهاست، زیرا دوستی در دلفینهای ماده معمولاً تحتتأثیر داشتن فرزندانی با سن مشابه قرار دارد. «لیویا گربر»، زیستشناس حیاتوحش از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی همسود استرالیا، دراینباره گفت: «این موضوع مرا یاد دو دوست دوران مهد کودک میاندازد که در طول مدرسه، دوران کاری و بازنشستگی کنار هم میمانند و شادیها و چالشهای زندگی را با هم شریک میشوند.»
برای انجام این مطالعه جدید، پژوهشگران ۵۰ نمونه از بافت پوستی ۳۸ دلفین پوزهبطری را در خلیج کوسه تحلیل کردند. دانشمندان همچنین براساس سالها مشاهده، دادههای مربوط به ارتباطات اجتماعی میان دلفینهای این خلیج را سنجیدند. آنها دریافتند دلفینهای نری که پیوندهای اجتماعی قویتری داشتند، در مقایسه با همتایانی که زندگی منزویتری داشتند، آهستهتر پیر میشدند.
«لیویا گربر»، نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: «میدانستیم پیوندهای اجتماعی به حیوانات کمک میکنند عمر طولانیتری داشته باشند، اما این نخستینبار است که نشان میدهیم این پیوندها بر فرایند پیری تأثیر میگذارند. ارتباطات اجتماعی آنقدر برای سلامت اهمیت دارند که حتی پیری را در سطح سلولی کُند میکنند.»
به گفته پژوهشگران، دلفینهای منزویتر ممکن است مجبور باشند بهتنهایی شکار کنند، بدون حمایت دیگران برای جفتیابی به رقابت بپردازند و با کوسهها و سایر شکارچیان روبهرو شوند؛ عواملی که میتوانند دقیقاً مشابه انسانها، به زندگی پراسترسی منجر شوند.
