مشاور رئیس‌جمهور در امور ایثارگران می‌گوید قانون تبدیل وضعیت ایثارگری در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است و در حال طی کردن آخرین مراحل خود است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سعید اوحدی مشاور رئیس‌جمهور در امور ایثارگران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تبدیل وضعیت ایثارگری گفت: تبدیل وضعیت ایثارگری را در بند «ت» ماده ۳۱ احکام برنامه هفتم مورد تأکید قرار دادیم و این موضوع اکنون در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است. 

رئیس سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: حدود ۲۵ هزار نفر ساعت برروی بند «ت» ماده ۳۱ کار شده است و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارتخانه‎‌های مختلف، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت حقوقی در این جلسات شرکت داشته‌اند.

اوحدی بیان کرد: اکنون این موضوع در کمیسیون فرهنگی و کمیسیون اجتماعی در حال طی کردن آخرین مراحل خود است و امیدواریم این لایحه که عنوان آن «تجمیع و اصلاح قوانین» در برنامه هفتم است، هرچه سریع‌تر به صحن دولت بیاید و پس از صحن دولت، به مجلس خواهد رفت و امیدواریم این خواسته به‌ حق جامعه ایثارگری که تبدیل وضعیت است، محقق شود.

مشاور رئیس‌جمهور در امور ایثارگران درخصوص اینکه در قانون قبلی برخی دستگاه‌ها قانون تبدیل وضعیت ایثارگری را اجرا نکرده بودند، گفت: ما در قوانین سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که خود بنده در بنیاد شهید حضور داشتم، در قانون بودجه بند «و» و «د» تبصره ۲۰ را در دو سال پیاپی مصوب کردیم، اما متاسفانه در آن دو سال درخصوص حدود پنج هزار نفر از عزیزان ما غفلت شد که امیدواریم با جامع دیدن تبدیل وضعیت در بند «ت» ماده ۳۱، همه جامعه ایثارگری و رزمندگان تحت پوشش قرار بگیرند.

Iran (Islamic Republic of)
محمدولایی بازنشسته
۰۹:۵۰ ۰۲ دی ۱۴۰۴
ان رزمندگان موجی و عصبی مجروحان شیمیایی که به هردلیلی فاقد پرونده بالینی هستند و دارند زجر و عوارض دوران جنگ را پس می دهند را فکری براشون کنید حتی دارو درمانشان نکرده اید
۰
۲
پاسخ دادن
