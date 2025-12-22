باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد حقپرست اظهار کرد: عصر روز شنبه ۲۹ آذرماه، مأموران گشت پاسگاه پلیس راه بندرعباس – حاجیآباد که در حال اجرای طرح کنترل ترافیک و نظارت بر ناوگان باربری بودند، در سرازیری خطرناک گردنه ذرتو متوجه شعلهور شدن لاستیکهای عقب یک دستگاه کامیون کشنده تریلی شدند؛ حادثهای که میتوانست در چند لحظه به فاجعهای جبرانناپذیر تبدیل شود.
وی افزود: مأموران پلیس راه بدون اتلاف وقت، با احساس مسئولیت و شجاعتی مثالزدنی، مسیر را ایمنسازی کرده و با صدور دستور توقف به راننده، بلافاصله عملیات مهار آتش را آغاز کردند. آنان با استفاده از کپسولهای آتشنشانی خودروی سازمانی و با همراهی داوطلبانه رانندگان عبوری، موفق شدند شعلههای آتش را پیش از گسترش، خاموش کنند.
رئیس پلیس راه هرمزگان تصریح کرد: پس از مهار کامل آتشسوزی و بررسیهای میدانی مشخص شد این کامیون حامل محمولهای سنگین و حساس از گوگرد بوده که از استان خراسان رضوی به مقصد اسکله شهید رجایی بندرعباس در حال تردد بوده است؛ محمولهای که در صورت ادامه آتشسوزی، میتوانست جان انسانها و امنیت مسیر را بهطور جدی تهدید کند.
سرهنگ حقپرست با قدردانی ویژه از این اقدام خداپسندانه و ایثارگرانه خاطرنشان کرد: چنین رفتارهای مسئولانه و انساندوستانهای ریشه در فرهنگ خدمتگزاری پلیس دارد و بیتردید این روحیه، سرمایهای ارزشمند برای جامعه و پشتوانهای مستحکم برای امنیت و آرامش مردم است.