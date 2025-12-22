دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره اهمیت نسخه به روزرسانی نقشه جامع علمی کشور از مسئولان خواست این نقشه را جدی بگیرند و آن را اجرا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در همایش حکمرانی علم و فناوری در انسجام ملی که صبح امروز در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، اظهار داشت: این کار در راستای امر مقام معظم رهبری و پاسخگویی به نیازهای واقعی کشور است.

وی به مناسبت چهل‌ویکمین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن تشکر از تمامی همکاران، اعضای شورا و کارکنان دبیرخانه افزود: همت و تلاش بی‌شائبه شما است که مصوبات راهبردی شورا، اسناد پنج‌ستاره، سیستم‌های نظارت و ارزیابی، و محتوای جلسات شورای عالی و شوراهای معین به تصویب می‌رسد و در سطح کشور اجرایی می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه زحمت‌ها متعلق به همه است، از خدمات تمامی اعضای شورا، کارشناسان، محققان، نیروهای پشتیبانی، رانندگان، حراست و خدماتی تقدیر کرد و افزود: گاهی خیال می‌شود که این اقدامات به چند نفر خاص تعلق دارد، ولی این‌گونه نیست. شورا انسجامی از همت‌های همگانی است که با اخلاق، استدلال و بدون هیچ‌گونه تصاحلی، در مسیر نیازهای کشور گام برمی‌دارد.

حجت الاسلام خسروپناه وی با اشاره به مخالفت‌ها و حملات گاه‌به‌گاه به شورا، گفت: بعضی‌ها وقتی مخالفند، به ما حمله می‌کنند؛ گاهی توهین و فحش هم هست. این لوازم مسئولیت است. مهم این است که عقب‌نشینی نکنیم و به فرمان مقام معظم رهبری، حکمرانی علم و فرهنگ را پیش ببریم.

وی با اشاره به ۴۶ سال سابقهٔ شورای انقلاب فرهنگی، خاطرنشان کرد: شورا در طول این راه، هیچ‌گاه حزبی یا سیاست‌زده نبوده است؛ بلکه سیاستش همان دیانت و دیانتش همان سیاست بوده. حرکت شورا، زیگزاگی نبوده، بلکه یک سیر تکاملی و رو به پیشرفت در حوزه‌های علم و فرهنگ داشته است.

شورا: یار دولت‌ها، نه بار آن‌ها

دبیر شورا با تأکید بر نقش همراهی شورا با دولت‌های متوالی، گفت: شورا همیشه یار دولت‌ها بوده، نه بار آن‌ها. بسیاری از مصوبات مانند افزایش ظرفیت پزشکی یا سیستم مصاحبه در کنکور، با پیشنهاد خود وزارت‌خانه‌ها و با همکاری کارشناسی شورا شکل گرفته‌اند، نه با تحمیل از بالا.

وی افزود: شورا هیچ‌گاه با یک حکمرانی سلسله‌مراتبی، تصمیمات را تحمیل نکرده؛ بلکه با مشورت، تأمل و پختگی فکری، گره‌های دشوار را باز کرده است.

حجت الاسلام خسروپناه تصریح کرد: ما وظیفه داریم که دولت چهاردهم را هم همراهی کنیم. نیازها و موضوعاتی که دولت می‌بیند، در شورا مطرح شده و با هماهنگی با ریاست جمهوری و دفتر ایشان، به جمع‌بندی می‌رسد.

وی در پایان از مخبر، رئیس فرهنگستان علوم، تشکر کرد و گفت: فرهنگستان علوم فضایی علمی و فرهنگی بسیار ارزشمند است و همواره از رهنمودهای علمی ایشان بهره‌مند شده‌ایم. برگزاری این همایش در این مکان، نمادی از انسجام علم، فناوری و حکمرانی ملی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه سخنان خود در همایش حکمرانی علم و فناوری در انسجام ملی که در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، با تأکید بر اولویت مطلق انسجام ملی گفت: اولویت کشور امروز، انسجام ملی است. هر کس خواسته یا ناخواسته سخنی بگوید یا اقدامی انجام دهد که به انسجام ملی آسیب بزند، حتی اگر ناآگاهانه باشد، در عمل به کشور خیانت کرده است. مسئله اصلی ما انسجام ملی است؛ نباید به هیچ وجه دوقطبی‌سازی در کشور رخ دهد و هیچ موضوعی نباید بهانه‌ای برای تفرقه باشد.

وی با اشاره به مصوبات شورا، تصریح کرد: همه اسناد و مصوباتی که تاکنون در شورا تصویب شده‌اند — بدون هیچ استثنا — در راستای تقویت انسجام ملی بوده‌اند. چه سند هوش مصنوعی، چه سند کوانتوم، چه سند مواد پیشرفته، چه اسناد علمیِ دوره‌های گذشته مانند نانوتکنولوژی، هوافضا و سایر حوزه‌ها — همه در مسیر ایجاد اقتدار علمی و فناورانه کشور هستند. این اقتدار، پایه‌های اقتدار نظامی، دفاعی، امنیتی و بالاخره انسجام ملی را تقویت می‌کند.

حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به سند امنیت غذایی، گفت: اگر این سند به‌درستی اجرا شود، بسیاری از آسیب‌ها و آفت‌هایی که امروز در حوزه غذایی و سفره مردم داریم، ریشه‌کن خواهند شد. سند امنیت غذایی، در واقع، یک سند انسجام‌آفرین است. مسئولان مجری این سند اگر آن را جدی بگیرند و در حد توان خود اجرا کنند، حتماً در حوزه خود، زمینه‌ساز انسجام ملی خواهند بود.

وی همچنین به مصوبات فرهنگی شورا اشاره کرد و گفت: تمام مصوبات فرهنگی ما، از سند موسیقی و سند ثنای دستی گرفته تا سند میراث فرهنگی و راهبردهای ستاد اعتکاف همگی در مسیر انسجام ملی بوده‌اند. در سال‌های اخیر و پس از تأسیس رسمی ستاد اعتکاف به پیشنهاد شورا، تعداد اعتکاف‌کنندگان از چند صد هزار به بیش از یک میلیون نفر رسید. این نشان می‌دهد که وقتی مردم به سمت اعتکاف، انابه، توبه و خلوت با خدا گرایش پیدا می‌کنند، فضای معنوی جامعه تقویت شده و انسجام ملی شکل می‌گیرد.

سند مهدویت و سلامت زنان، نمادهایی از انسجام ملی

دبیر شورا با اشاره به سند مهدویت گفت: این سند که امروز در حال اجراست، منجر به برگزاری گسترده‌ترین برنامه‌های نیمه شعبان در سطح کشور شده است. این هم نوعی انسجام معنوی و اجتماعی است.

همچنین وی به سند ملی سلامت زنان اشاره کرد و آن را یکی از شریعی‌ترین، عقلی‌ترین و حکیمانه‌ترین اسناد شورا خواند: این سند، مأموریت سلامت جسمی و روانی زنان را به وزارت بهداشت و سلامت معنوی آن‌ها را به حوزه‌های دینی واگذار کرده است. وقتی به نیازهای بانوان توجه می‌شود، سلامت اجتماعی و در نتیجه انسجام ملی تقویت می‌گردد.

استاد خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود، به بازنویسی نقشه جامع علمی کشور اشاره کرد و گفت: یک کارستان عظیم در راستای بازنگری و ویرایش محتوایی نقشه جامع علمی کشور انجام شده است. این پروژه با رهبری دکتر مخبر در فرهنگستان علوم، همکاری دکتر عاملی، دکتر مرندی و سایر عزیزان در فرهنگستان‌های علوم پزشکی، علوم انسانی، کشاورزی و مهندسی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: علم در ۱۲–۱۳ سال گذشته تحولات عمیقی داشته و این نقشه کاملاً متفاوت از نسخه قبلی است. متن نهایی این نقشه، پس از بازنگری، بسیار منسجم، دقیق، فنی و راهبردی است و حاوی راهبردهای عملیاتی در تمام حوزه‌های علمی است. از تمامی همکارانی که در این پروژه زحمت کشیده‌اند، خسته‌نباشید و دست‌مریزاد می‌گویم.

وی با تأکید بر اینکه ۱۰ درصد کار، تصویب است؛ ۹۰ درصد آن، اجراست، از مسئولان اجرایی به‌ویژه معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم و وزارت بهداشت، خواست: این نقشه را جدی بگیرند و آن را اجرا کنند، چرا که این کار در راستای امر مقام معظم رهبری و پاسخگویی به نیازهای واقعی کشور است.

در پایان، خسروپناه از مقام معظم رهبری قدردانی کرد و گفت: مقام معظم رهبری همیشه همراه، حامی و راهنما بوده‌اند. دفتر ایشان نیز با نظارت عمیق و دقیق خود، تکامل شورا و اصلاحات این مجموعه را ممکن ساخته است. ما باید بدانیم که شورای انقلاب فرهنگی، یک مجموعه فرادولتی است که تحت نظر مستقیم مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند.

وی همچنین از سه قوه تشکر کرد و گفت: از رؤسای قوه مقننه، مجریه و قضائیه که به‌صورت مستمر در جلسات شورا شرکت و همراهی می‌کنند، خدا قوت می‌گویم. تعامل خوب شورا با مجلس، دولت و قوه قضائیه، از نعمت‌های بزرگ این دوره است.

استاد خسروپناه همچنین از اعضای حقیقی و حقوقی شورا، به‌ویژه سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانه‌های عضو و غیرعضو شورا که در اجرای مصوبات همکاری فعال دارند، قدردانی کرد و گفت: بسیاری از وزرا حتی اگر عضو شورا نباشند، به‌صورت منظم با ما همکاری و مسائل را پیگیری می‌کنند.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی