باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدی کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه امروز دوشنبه نخستین روز از فصل زمستان است، گفت: تحلیل نقشههای هواشناسی نشان میدهد که امروز دوشنبه و فردا سهشنبه، جو استان پایدار خواهد بود و در مناطق ساحلی و جلگهای، مه صبحگاهی پدیده غالب است.
او افزود: روز چهارشنبه در مناطق کوهستانی نیمه غربی استان، بارش پراکنده برف و باران پیشبینی میشود، اما روز پنجشنبه، برخلاف چهارشنبه، بارشهای پراکنده مناطق ساحلی تا دامنهها را در بر خواهد گرفت.
حمیدی گفت: ارتفاعات استان در روز چهارشنبه صاف تا نیمهابری خواهد بود و آسمان مازندران در روزهای جمعه و شنبه نیز صاف تا نیمهابری پیشبینی میشود که در این روزها احتمال وقوع مه صبحگاهی وجود دارد.
او افزود: وضعیت دریای خزر نیز از بعدازظهر امروز با کاهش ارتفاع موج همراه خواهد بود.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران