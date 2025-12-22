طبق پیش‌بینی هواشناسی، از روز چهارشنبه بارش پراکنده برف و باران در برخی مناطق مازندران آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدی کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه امروز دوشنبه نخستین روز از فصل زمستان است، گفت: تحلیل نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که امروز دوشنبه و فردا سه‌شنبه، جو استان پایدار خواهد بود و در مناطق ساحلی و جلگه‌ای، مه صبحگاهی پدیده غالب است.

او افزود: روز چهارشنبه در مناطق کوهستانی نیمه غربی استان، بارش پراکنده برف و باران پیش‌بینی می‌شود، اما روز پنجشنبه، برخلاف چهارشنبه، بارش‌های پراکنده مناطق ساحلی تا دامنه‌ها را در بر خواهد گرفت.

حمیدی گفت: ارتفاعات استان در روز چهارشنبه صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و آسمان مازندران در روز‌های جمعه و شنبه نیز صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود که در این روز‌ها احتمال وقوع مه صبحگاهی وجود دارد.

او افزود: وضعیت دریای خزر نیز از بعدازظهر امروز با کاهش ارتفاع موج همراه خواهد بود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: وضعیت هوا ، بارش برف و باران
خبرهای مرتبط
برف و باران در راه مازندران
هشدار وقوع سیلاب‌های محلی در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هیچ مشکلی برای صدور ویزای تیم ملی در جام جهانی وجود ندارد
آخرین اخبار
هیچ مشکلی برای صدور ویزای تیم ملی در جام جهانی وجود ندارد
شناسایی و توقف عملیات ۴۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در آمل
پلیس راه مازندران از راز یک تصادف ساختگی در جاده هراز پرده برداشت
بازدید وزیر ورزش و جوانان از سالن ورزشی ۵ هزار نفری جویبار + فیلم
آغاز طرح امداد و نجات زمستانه هلال احمر مازندران
بارش برف و باران در ارتفاعات مازندران از چهارشنبه
تشکیل کمیته فنی بذر برنج مازندران برای تقویت صنعت بذر استان
هشدار انتقال خون مازندران؛ نیاز فوری به همه گروه‌های خونی