شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آسفالت فرسوده جاده انابد به درونه استان خراان رضوی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما جاده انابد به درونه در استان خراسان رضوی از روکش آسفالت مناسبی برخوردار نیست و مشکلاتی را برای رانندگان به وجود آورده است.

با توجه به اینکه فصل بارش برف و باران آغاز شده مشکلات رانندگان دوچندان شده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقتتون بخیرلطف کنید یک گزارش از جاده انابد به درونه تهیه کنید لطفا بعد این بارش اخیر رفت وآمد در این جاده بسیار سخت شده گودالداره که اگه لاستیک گیر کند؛ داخلش شاسی ماشین کنده می‌شود. قرار بود روکش کنند؛ چرا کار تعطیل شده چند هفته است تا جایی که درختان کاج بیشتر روکش نکردند وآن تکه‌ای هم که روکش کردند خط کشی درست وحسابی نداره فقط نقطه زدند در شب خطرناک است قبل از اینکه اتفاقی بیفتد مسئولان فکری بردارند. ممنون از شما بابت مطالبه گری وزحماتی که برای منطقه انابد انشاءالله زودتر بگیم شهرستان انابد می‌کشید.

