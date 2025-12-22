شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آسفالت فرسوده جاده انابد به درونه استان خراان رضوی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما جاده انابد به درونه در استان خراسان رضوی از روکش آسفالت مناسبی برخوردار نیست و مشکلاتی را برای رانندگان به وجود آورده است.
با توجه به اینکه فصل بارش برف و باران آغاز شده مشکلات رانندگان دوچندان شده است.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام وقتتون بخیرلطف کنید یک گزارش از جاده انابد به درونه تهیه کنید لطفا بعد این بارش اخیر رفت وآمد در این جاده بسیار سخت شده گودالداره که اگه لاستیک گیر کند؛ داخلش شاسی ماشین کنده می‌شود. قرار بود روکش کنند؛ چرا کار تعطیل شده چند هفته است تا جایی که درختان کاج بیشتر روکش نکردند وآن تکه‌ای هم که روکش کردند خط کشی درست وحسابی نداره فقط نقطه زدند در شب خطرناک است قبل از اینکه اتفاقی بیفتد مسئولان فکری بردارند. ممنون از شما بابت مطالبه گری وزحماتی که برای منطقه انابد انشاءالله زودتر بگیم شهرستان انابد می‌کشید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: آسفالت فرسوده ، سوژه خبری ، معضلات شهری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار قزوین؛
درخواست اهالی روستای استلج آوج برای مرمت و نوسازی آسفالت جاده
شهروندخبرنگار خراسان جنوبی؛
گلایه اهالی روستای ده محمدا آسفالت فرسوده + فیلم
رنجش رانندگان از فرسودگی آسفالت در شهربابک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲۰۱ همت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شد
آخرین اخبار
۲۰۱ همت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شد
درخواست کارشناسان علوم آزمایشگاهی برای عضویت در نظام پزشکی
رنجش مادران از تاخیر در واریز یارانه طرح یسنا
رنجش مالکان خودروی اطلس جی از تاخیر در تحویل
گوشه‌هایی از دورهمی یلدایی در بلوار پاییزی بوستان قصر تهران
تاخیر در پرداخت کالابرگ فروشندگان را به دردسر انداخت
آسفالت فرسوده جاده انابد اهالی را به دردسر انداخت
بجنورد با بارش برف سفیدپوش شد+ فیلم
رنجش بازنشستگان تامین اجتماعی از پرداخت حقوق
فیلمی از برگزاری جشن یلدایی دانش آموزان بابلی
رنگین شدن سفره خانواده‌های کم برخوردار انابدی در شب یلدا + فیلم