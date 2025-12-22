مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از آغاز طرح زمستانی سال ۱۴۰۴ این جمعیت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: در طرح امداد و نجات زمستانه این جمعیت که از اول دی ماه لغایت پایان اسفند ماه ۱۴۰۴ اجرا می‌شود ۳۹پایگاه ثابت امداد و نجات و ۳پایگاه موقت واقع در شهرستان‌های عباس آباد، کلاردشت و بخش سوچلما به همراه ۲۵ مرکز عملیاتی با مشارکت شبانه روزی ۳۰۰ نفر نیروی عملیاتی فعالیت دارند.

او افزود: ۴۵ دستگاه آمبولانس، ۴۹ دستگاه خودروی کمکدار،۱۴ دستگاه خودروی نجات نیز در اجرای این طرح مشارکت دارند تا پاسخگویی به فوریت‌های امدادی مردم در کمترین زمان ممکن انجام شود.

فخاری گفت:تیم‌های آنست ومرکز امداد هوایی جمعیت هلال احمر استان نیز با ظرفیت کامل در آمادگی حداکثری قرار دارد.

