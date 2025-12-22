باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- مجید دهقانیزاده رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد از تدوین پیشنهادیه طرح بازآرایی فضایی زنجیره تأمین و ارزش صنعت فولاد ایران با تأکید بر نقش و جایگاه استان یزد خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش بهرهوری، کاهش ناترازی منابع و استقرار پایدار صنعت فولاد در افق ۱۴۱۰، بهعنوان مبنای تصمیمسازی آمایشی و صنعتی کشور تهیه شده است.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت فولاد در اقتصاد ملی اظهار کرد: صنعت فولاد بهعنوان یکی از صنایع پایه کشور، نقشی تعیینکننده در رشد اقتصادی، توسعه زیرساختها، اشتغال و ارتقای توان رقابتی ایران در بازارهای جهانی دارد، اما توزیع فضایی نامتوازن، محدودیت منابع آب و انرژی و فاصله مکانی میان معادن و بنادر صادراتی و نیز عدم توازن و تعادل در زنجیرههای ارزش شکل گرفته، پایداری این صنعت را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، افزود: ایران با برخورداری از بیش از ۵/۵ میلیارد تن ذخیره زمینشناسی سنگآهن و زنجیرهای گسترده از واحدهای فرآوری و فولادسازی، ظرفیت تبدیلشدن به یکی از بازیگران اصلی فولاد منطقه را دارد، اما بررسیهای فنی نشان میدهد تحقق اهداف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ و ۷۰ میلیون تن در افق ۱۴۱۰، بدون بازنگری در ساختار فضایی زنجیره فولاد امکانپذیر نخواهد بود.
دهقانیزاده با بیان اینکه محدودیت استخراج سنگآهن، ناترازی انرژی و فشار بر منابع آبی مناطق مرکزی کشور از مهمترین گلوگاههای فعلی صنعت فولاد است، تصریح کرد: در همین راستا، پیشنهادیه طرح بازآرایی فضایی زنجیره تأمین و ارزش صنعت فولاد با رویکرد آمایش سرزمین و تأکید ویژه بر نقش استان یزد تدوین شده تا الگوی بهینه استقرار حلقههای مختلف زنجیره، از معدن تا محصولات نهایی، مشخص شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد ادامه داد: این پژوهش با بهرهگیری از تحلیل زنجیره ارزش، تحلیلهای فضایی و مکانی در محیط GIS، سناریونویسی فضایی و مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره AHP و SAW، بهدنبال طراحی نقشه راهی علمی و اجرایی برای توسعه پایدار صنعت فولاد کشور است.
دهقانیزاده با اشاره به جایگاه استان یزد در این الگو گفت: استان یزد بهواسطه تمرکز معادن بزرگ سنگآهن، زیرساختهای صنعتی و تجربه چند دههای در زنجیره فولاد، میتواند در الگوی جدید بهعنوان تکمیل زنجیرههای پایین دست فولاد مانند فولادهای پر ارزش قطعه سازی و ماشین سازی ایفای نقش کند.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد، خاطرنشان کرد: خروجیهای این طرح شامل اطلس فضایی صنعت فولاد کشور، نقشههای پهنهبندی مناسببودن مکانی، تحلیل ناترازی منابع آب و انرژی، سناریوهای توسعه و الگوی پیشنهادی بازآرایی زنجیره فولاد در افق ۱۴۱۰ خواهد بود که میتواند مبنای سیاستگذاریهای ملی و منطقهای در حوزه آمایش صنعتی قرار گیرد.
دهقانیزاده در پایان تأکید کرد: نتایج این پژوهش، ضمن ترسیم جایگاه فعلی و آینده استان یزد در زنجیره ملی فولاد، ابزار تصمیمسازی مؤثری برای دولت، بخش خصوصی و نهادهای برنامهریزی فراهم میکند تا توسعه صنعت فولاد کشور با رویکردی متوازن، پایدار و مبتنی بر مزیتهای منطقهای دنبال شود.