دورهمی به سبک ایرانی در بلندترین شب سال + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u0644\u062f\u0627 \u0628\u0627 \u062e\u0635\u0648\u0635\u06cc\u0627\u062a \u0627\u0631\u0632\u0634\u0645\u0646\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0645\u062b\u0644 \u0645\u0647\u0645\u0627\u0646 \u0646\u0648\u0627\u0632\u06cc\u060c \u06a9\u0631\u0627\u0645\u062a \u0648 \u0627\u0631\u0632\u0634 \u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u06a9\u0647\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646 \u062b\u0628\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n