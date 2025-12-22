ساماندهی صنوف و مشاغل آلاینده شهری در سنندج ضروری است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- ارسلان ازهاری در جلسه بررسی ساماندهی و احداث شهرک صنوف آلاینده و مشاغل مرتبط در شهر سنندج که در محل دفتر معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: ساماندهی مشاغل ناسازگار با بافت شهری، یک ضرورت است و باید این فعالیتها در چارچوب نظم شهری، حفظ حقوق شهروندان و اشتغال پایدار انجام شوند.
وی با تاکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی و شفافیت فرآیندها، گفت: هرگونه واگذاری زمین جهت فعالیت صنفی باید بر اساس تعیینتکلیف وضعیت زمین، مالکیت و کاربری انجام شود و آغاز فعالیت بدون طی مراحل قانونی منجر به ایجاد مشکلات بعدی خواهد شد.
معاون اقتصادی استاندار کردستان بر واگذاری زمین برای احداث شهرک صنوف آلاینده و لزوم آماده بودن زیرساختهای شهری، شامل آب، برق، گاز و ارائه کامل واحدها به بهرهبرداران واقعی تاکید و افزود: برنامه زمانبندی اجرای پروژه و تضمین تحویل کامل واحدها از سوی پیمانکاران و ذینفعان ضروری است تا از بروز مشکلات مشابه پروژههای گذشته جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه هدف از این اقدامات، هم ایجاد نظم شهری و هم حمایت از صنوف و اشتغال پایدار است، گفت: بهمنظور تسریع در تصمیمگیری و رفع این مشکل چندینساله، مقرر شد جلسهای تخصصی با حضور دستاندرکاران اصلی برگزار گردد تا تصمیمی عملیاتی و قابل اجرا اتخاذ شود.