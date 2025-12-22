چند روز پس از انتشار ویدئوی بالا رفتن از پل سفید اهواز، این بار انتشار تصاویری از انجام حرکات خطرناک بر فراز پل خرمشهر، نگرانی‌ها درباره تکرار رفتارهای پرریسک و نقش شبکه‌های اجتماعی در بازتولید آن‌ها را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - چند روز پس از انتشار ویدئوهای بالا رفتن جوانان از پل سفید اهواز، این بار ویدئویی مشابه از پل خرمشهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که فرد یا افرادی با انجام حرکات خطرناک، جان خود و دیگران را به‌طور جدی به خطر انداخته‌اند.تکرار این رفتارها، موجی از نگرانی را در میان افکار عمومی، کارشناسان اجتماعی و مسئولان ایجاد کرده است.

رفتار پرخطر یا پیام پنهان؟

دکتر «مریم حسینی»، روان‌شناس بالینی این پدیده را فراتر از یک هیجان ساده می‌داند:«این رفتارها اغلب نشانه‌ی نیاز شدید به دیده‌شدن، تخلیه هیجانی کنترل‌نشده و گاهی احساس بی‌معنایی یا خشم فروخورده است. فرد خطر را دست‌کم می‌گیرد چون در لحظه، توجه و هیجان برایش اولویت دارد.»به گفته او، شبکه‌های اجتماعی با پاداش فوری (لایک، بازدید و بازنشر) این رفتارها را تقویت می‌کنند و مغز فرد را به تکرار آن سوق می‌دهند.

وقتی جامعه تماشاگر می‌شود

دکتر «علی رستگار»، جامعه‌شناس، ریشه این اتفاقات را در بستر اجتماعی جست‌وجو می‌کند:«وقتی فرصت‌های تفریح سالم، احساس مشارکت اجتماعی کاهش پیدا می‌کند، بخشی از جوانان به رفتارهای پرریسک روی می‌آورند؛ این کارها فریاد برای دیده‌شدن است.»او تأکید می‌کند که بازنشر گسترده این ویدئوها بدون تحلیل، می‌تواند باعث عادی‌سازی خطر و الگوسازی منفی شود.

اطلاع‌رسانی یا تشویق ناخواسته؟

در همین زمینه، «سعید احمدی»، کارشناس رسانه و ارتباطات، هشدار می‌دهد:«مرز باریکی بین اطلاع‌رسانی و ترویج وجود دارد. اگر رسانه‌ها فقط تصویر را بازنشر کنند، عملاً در چرخه تشویق ناخواسته قرار می‌گیرند. رسانه حرفه‌ای باید پیامد، تحلیل و هشدار را برجسته کند، نه هیجان صحنه را.»به گفته او، انتخاب تیتر، زاویه روایت و حتی حذف جزئیات تصویری خطرناک می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد.

بازی با جان برای وایرال شدن؛ از پل سفید تا پل خرمشهر

تکرار بالا رفتن از پل‌ها در شهرهای مختلف، دیگر یک اتفاق تصادفی نیست؛ بلکه نشانه‌ای اجتماعی است که نیازمند توجه جدی نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای است.کارشناسان معتقدند صرفا برخورد یا نادیده‌گرفتن موضوع، راه‌حل نیست؛ بلکه آموزش، ایجاد فضاهای سالم برای تخلیه هیجان، و مسئولیت‌پذیری می‌تواند از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کند.
منبع: فارس
 
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
گرسنگی هست اینها همه‌ش مال اقتصادی ناگوار هست
۹
۴
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۳:۴۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
عقل که نباشه جون در عذابه....
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۱ دی ۱۴۰۴
اصلا فکر کن 1 میلیون دنبال کننده داری بعدش، فکر کن کلی خانه و ماشین و پول داری بعدش،
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
به پیر به پیغمبر سوپرمن و مرد عنکبوتی دروغ آمریکاست و وجود ندارن
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
قانون برای هر هنجار شکنی برخورد صریح و قاطع داشته باشند
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
باید اول ژیمناستیک برن و مدرک ژیمناستیک ارائه بدن یا امتحان بدن بعد بهشون مجوز بدن برن بالا
۶
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
بدون ایمنی؟؟
۱
۹
پاسخ دادن
