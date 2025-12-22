بازی با جان برای وایرال شدن؛ از پل سفید تا پل خرمشهر

چند روز پس از انتشار ویدئوی بالا رفتن از پل سفید اهواز، این بار انتشار تصاویری از انجام حرکات خطرناک بر فراز پل خرمشهر، نگرانی‌ها درباره تکرار رفتارهای پرریسک و نقش شبکه‌های اجتماعی در بازتولید آن‌ها را افزایش داده است.

چند روز پس از انتشار ویدئوی بالا رفتن از پل سفید اهواز، این بار انتشار تصاویری از انجام حرکات خطرناک بر فراز پل خرمشهر، نگرانی‌ها درباره تکرار رفتارهای پرریسک و نقش شبکه‌های اجتماعی در بازتولید آن‌ها را افزایش داده است.

چند روز پس از انتشار ویدئوهای بالا رفتن جوانان از پل سفید اهواز، این بار ویدئویی مشابه از پل خرمشهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که فرد یا افرادی با انجام حرکات خطرناک، جان خود و دیگران را به‌طور جدی به خطر انداخته‌اند. تکرار این رفتارها، موجی از نگرانی را در میان افکار عمومی، کارشناسان اجتماعی و مسئولان ایجاد کرده است.

رفتار پرخطر یا پیام پنهان؟