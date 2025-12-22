جانشین فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا از کشف جاساز موادمخدر از نوع تریاک در چمدان مسافر قطار توسط کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس راه آهن تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی لقایی گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با موادمخدر و تشدید اقدامات کنترلی در مبادی ورودی و خروجی ایستگاه راه آهن تهران، کارکنان مبارزه با موادمخدر این پلیس به یکی از مسافران قطار مشهد- تهران مظنون شدند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: مأموران با چهره زنی تخصصی و مشاهده حالت‌های مضطرب متهم احتمال حمل مواد مخدر را تشخیص دادند.

جانشین فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا بیان داشت: طی هماهنگی با مقام قضایی متهم به یگان دلالت و پس از بازرسی دقیق مقدار ۱۱ کیلو و ۶۷۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانه در بطری‌های پلاستیکی در چمدان جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

سردار لقایی ضمن اشاره به اینکه متهم به همراه مواد مخدر مکشوفه پس از تشکیل پرونده، تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب شد گفت: کارکنان این فرماندهی با جدیت و اشراف اطلاعاتی، برخورد قاطع با سواداگران مرگ در اقصی نقاط کشور را بصورت ویژه در دستور کار قرار داده و اجازه فعالیت به آنها را نخواهد داد.

منبع: فراجا

برچسب ها: کشف مواد مخدر ، قطار مشهد تهران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
چرا تو ایستگاه راه آهن مسافرا رو نمی گردن واقعا جای تاسف داره من خودم تازه با قطار سفر کردم هیچ ساک و چمدونی رو نمی گردن
