باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی لقایی گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با موادمخدر و تشدید اقدامات کنترلی در مبادی ورودی و خروجی ایستگاه راه آهن تهران، کارکنان مبارزه با موادمخدر این پلیس به یکی از مسافران قطار مشهد- تهران مظنون شدند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: مأموران با چهره زنی تخصصی و مشاهده حالت‌های مضطرب متهم احتمال حمل مواد مخدر را تشخیص دادند.

جانشین فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا بیان داشت: طی هماهنگی با مقام قضایی متهم به یگان دلالت و پس از بازرسی دقیق مقدار ۱۱ کیلو و ۶۷۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانه در بطری‌های پلاستیکی در چمدان جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

سردار لقایی ضمن اشاره به اینکه متهم به همراه مواد مخدر مکشوفه پس از تشکیل پرونده، تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب شد گفت: کارکنان این فرماندهی با جدیت و اشراف اطلاعاتی، برخورد قاطع با سواداگران مرگ در اقصی نقاط کشور را بصورت ویژه در دستور کار قرار داده و اجازه فعالیت به آنها را نخواهد داد.

منبع: فراجا