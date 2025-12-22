کیفیت هوای شهرستان‌های ساوجبلاغ و اشتهارد استان البرز روز دوشنبه برای تمام گروه‌ها ناسالم اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -ایستگاه های سنجش حفاظت محیط زیست البرز، شاخص آلودگی هوا در شهرستان ساوجبلاغ ۱۵۵، اشتهارد ۱۵۴، نظرآباد ۱۲۸، چهارباغ ۱۱۲، کرج و فردیس ۱۰۸ اعلام کردند.

 همچنین هوای شهرستان های فردیس، کرج و چهارباغ استان البرز برای گروه های حساس از جمله کودکان، افراد مسن، بیماران قلبی و تنفسی، درشهرستان های اشتهارد و ساوجبلاغ ناسالم اعلام شده است.

مطابق با تعریف شرکت کنترل کیفیت هوا "شاخص اندازه گیری آلودگی هوا بر اساس استاندارد EPA که در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران دارای تقسیم بندی صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک است.

