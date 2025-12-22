باشگاه خبرنگاران جوان- محمد هادی سماواتی با اشاره به اینکه بازرسی از سکوهای فروش آنلاین طلا یا شعب مستقر آنها در استان انجام و در صورت مشاهده تخلف اقدامهای قانونی همچون جمع آوری مصنوعات فاقد نشانهگذاری و کد استاندارد انجام میشود.
مدیرکل استاندارد قم افزود: در جریان بازرسیها با تخلفهایی همچون عرضه مصنوعات طلا از جمله شمش و سکههای مشهور به پارسیان بدون کد استاندارد برخورد میشود، در همین رابطه نسبت به جمع آوری و عودت آنها به توزیع کننده یا سازنده و معرفی به کمیسیون ماده ۴۲ اقدام میشود.
وی ادامه داد: در بازرسی از کلیه فروشندگان طلا در سکوهای خرید و فروش مجازی طلا، اخطار داده شد که از پس در صورت عرضه طلا بدون نشانهگذاری و فاقد کد استاندارد، محصولات عرضه شده توقیف و متخلفان به مراجع قضایی معرفی میگردند.
گفتنی است ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد؛ کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی میکند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذی صلاح ارجاع میکند. در غیراین صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا مینماید.ب
تصمیمات کمیسیون ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ در مراجع قضایی ذی صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیراین صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب میگردد.
منبع:استاندارد قم