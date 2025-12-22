مدیرکل استاندارد قم گفت: تعداد سکو‌های فروش آنلاین یا شعب مستقر آنها در استان قم ۱۱ مورد است که بازرسی به صورت مستمر از آنها انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد هادی سماواتی با اشاره به اینکه بازرسی از سکو‌های فروش آنلاین طلا یا شعب مستقر آنها در استان انجام و در صورت مشاهده تخلف اقدام‌های قانونی همچون جمع آوری مصنوعات فاقد نشانه‌گذاری و کد استاندارد انجام می‌شود. 

مدیرکل استاندارد قم افزود: در جریان بازرسی‌ها با تخلف‌هایی همچون عرضه مصنوعات طلا از جمله شمش و سکه‌های مشهور به پارسیان بدون کد استاندارد برخورد می‌شود، در همین رابطه نسبت به جمع آوری و عودت آنها به توزیع کننده یا سازنده و معرفی به کمیسیون ماده ۴۲ اقدام می‌شود.

وی ادامه داد: در بازرسی از کلیه فروشندگان طلا در سکو‌های خرید و فروش مجازی طلا، اخطار داده شد که از پس در صورت عرضه طلا بدون نشانه‌گذاری و فاقد کد استاندارد، محصولات عرضه شده توقیف و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌گردند.

گفتنی است ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد؛ کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذی صلاح ارجاع می‌کند. در غیراین صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌نماید.ب

تصمیمات کمیسیون ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ در مراجع قضایی ذی صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیراین صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌گردد.

منبع:استاندارد قم

برچسب ها: استاندارد قم ، فروش آنلاین
خبرهای مرتبط
نظارت بر ترازو در آستانه شب یلدای قم
بارگیری محموله ۱۵۰ هزار تنی سیمان از قم به مقصد روسیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بزرگداشت آیت الله شاهچراغی(ره) در قم
اختتامیه دهمین جشنواره «هنر آسمانی» هشتم دی در قم برگزار می‌شود
آخرین اخبار
بزرگداشت آیت الله شاهچراغی(ره) در قم
اختتامیه دهمین جشنواره «هنر آسمانی» هشتم دی در قم برگزار می‌شود
دستگیری فروشنده پرنده شکاری در پلتفرم مجازی در قم
سنت معنوی اعتکاف به برکت انقلاب اسلامی است
نایب قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ از آن بانوی دواتلون‌کار قم
هشدار عضو شورای شهر قم درباره تبعات تصمیم جدید مجلس برای شهرداری‌ها
تمدید ثبت‌نام در دوره‌های رایگان عکاسی شهروندی رویداد «پاییز هزار رنگ»در قم
استفاده حداکثری از مشوق‌های قانونی، کلید احیای بافت فرسوده قم
گسترش آموزش‌های ترافیکی در قم با جدیت دنبال شود
قطع گاز دو اداره پر مصرف قم
سکو‌های فروش آنلاین طلا در قم زیر ذره بین نظارت