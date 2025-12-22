درگیری لفظی مرد میانسال با انار فروش دوره گرد در یکی از خیابان‌های پایتخت منجر به مرگ وی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  شامگاه شنبه مرد میانسالی با دیدن یک وانت که بار انار داشت به سراغ فروشنده رفت تا برای شب یلدا از وی انار بخرد در حالی که وی سرگرم جدا کردن انار‌ها بود از فروشنده قیمت انار‌ها را پرسید، اما با شنیدن مبلغ تعجب کرد و با اعتراض به اینکه چرا آنقدر گران می‌فروشد با او شروع به بحث کرد.

مرد فروشنده نیز به او گفت: «قیمت همین است نمی‌خواهی نخر! اما مرد میانسال که از لحن صحبت فروشنده ناراحت شده بود با او درگیری لفظی پیدا کرد و در همین موقع ناگهان دستش را روی قلبش گذاشت و روی زمین نشست. چند نفر از رهگذران که شاهد این ماجرا بودند بلافاصله با اورژانس تماس گرفتند، اما وقتی امدادگران رسیدند مرگ او را تأیید کردند. راننده وانت نیز با دیدن این صحنه سوار بر خودرواش شد و محل را ترک کرد.»

با اعلام موضوع به پلیس مأموران در محل حاضر شدند و بر اساس اظهارات شاهدان و به دستور بازپرس اختیاری از شعبه دوم دادسرای جنایی تهران تحقیقات برای شناسایی راننده وانت و بررسی بیشتر در این پرونده آغاز شد.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۹
در انتظار بررسی: ۴
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۰۱ دی ۱۴۰۴
خدا لعنت کند کسانیکه این وضعیت را درست کردند
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
این وسط کسی مقصر نیست . تنها کسانی مقصر هستند که مأمور نظارت بر قیمت ها هستند و کارشون رو درست انجام نمی‌دهند. قیمت یک جنس که نباید هرجای شهر چند نوع باشه . وقتی این موضوع درست بشه کسی مجبور نیست سر قیمت دعوا راه بندازه . باید مقصر اصلی رو تعزیرات دونست.
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۰۱ دی ۱۴۰۴
متاسفانه شب یلدا

گرون فروشی بیشتر میشه
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
حتما سکته قلبی کرده است
حالا چ ربطی ب حتی گران فروشی فروشنده داشت؟
۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
چه ربطی به انار فروش داره؟؟
خب درست گفته، گرونه نخر!!! بیخود می کنی کل کل راه انداختی!!!
ملت فقط دنبال مفت خری ومفت بری هستند دیگه!!
انار فروش مسول گرانی نیست که حالا هی بندازید گردن اون بنده خدا.
۶
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
خوب بر ه تره بار
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
انار فروش بیگناه این وسط قتل شده اینها باید رئیس جمهور جواب بده
تمام مشکلات کشور همه‌ش مال مسوولان کشور است که برای مردم ایجاد می‌کنند گرانی تورم بیکاری سرقت قتل
۲
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۰۱ دی ۱۴۰۴
اینجوری قتل باید مسوولان کشور جوابگو باشند
۱
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۰۱ دی ۱۴۰۴
قاتلش وزیر اقتصاده نه انار فروش
۱
۵۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۰۱ دی ۱۴۰۴
تقصیر دولت هست آقای پزشکیان و وزیر اقتصاد باید پاسخگوی وضع موجود در جامعه باشند.
۲
۴۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
چه ربطی به انارفروش بدبخت داره؟
۳
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
لعنت بر گرانفروش
۲
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ب م
۱۳:۱۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنند مرگ مرحوم ربطی به فروشنده ندارد
اما یه ربطی داره از پزشکیان سوال شود
ایشان در یک برنامه تلویزیونی زند فرمود مگر میشه
کسی همینطوری بمیرد
۱
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
نظر پزشک منطقی تر هست تا نظر شما که یه فرد عادی هستید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
رسانه ای کردن هر چیزی..مایه انحراف جامعه از حقایق است..چون پس هر حکایتی..ماجرایی نهفته بسیاری وجود دارد.
۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
شرایط اقتصادی داره به مردم فشار میاره
۱
۲۷
پاسخ دادن
