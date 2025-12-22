باشگاه خبرنگاران جوان- شامگاه شنبه مرد میانسالی با دیدن یک وانت که بار انار داشت به سراغ فروشنده رفت تا برای شب یلدا از وی انار بخرد در حالی که وی سرگرم جدا کردن انار‌ها بود از فروشنده قیمت انار‌ها را پرسید، اما با شنیدن مبلغ تعجب کرد و با اعتراض به اینکه چرا آنقدر گران می‌فروشد با او شروع به بحث کرد.

مرد فروشنده نیز به او گفت: «قیمت همین است نمی‌خواهی نخر! اما مرد میانسال که از لحن صحبت فروشنده ناراحت شده بود با او درگیری لفظی پیدا کرد و در همین موقع ناگهان دستش را روی قلبش گذاشت و روی زمین نشست. چند نفر از رهگذران که شاهد این ماجرا بودند بلافاصله با اورژانس تماس گرفتند، اما وقتی امدادگران رسیدند مرگ او را تأیید کردند. راننده وانت نیز با دیدن این صحنه سوار بر خودرواش شد و محل را ترک کرد.»

با اعلام موضوع به پلیس مأموران در محل حاضر شدند و بر اساس اظهارات شاهدان و به دستور بازپرس اختیاری از شعبه دوم دادسرای جنایی تهران تحقیقات برای شناسایی راننده وانت و بررسی بیشتر در این پرونده آغاز شد.

منبع: روزنامه ایران