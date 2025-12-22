مدیرعامل شرکت گاز قم از انجام ۲ هزار و ۲۷۰ بار پایش دمای ادارات استان از ابتدای آذر امسال تاکنون خبر داد وگفت: گاز ۲ مرکز اداری نیز که نسبت به هشدار‌های شرکت گاز بی‌توجه بودند، قطع شده‌است.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی گودرزی،مدیرعامل شرکت گاز قم با اشاره به انجام ۲ هزار و ۲۷۰ بار پایش دمای ادارات استان از ابتدای آذر ماه سالجاری گفت:این تعداد پایش منجر به صدور ۱۲۹ بار اخطار به ادارات بدمصرف و پرمصرف شده و گاز ۲ مرکز اداری نیز که نسبت به هشدار‌های شرکت گاز بی‌توجه بودند، به طور موقت قطع شده‌است.

مدیرعامل شرکت گاز قم هدف از انجام این پایش‌ها را الزام ادارات، سازمان‌ها، اماکن عمومی و تجاری به رعایت دمای بهینه عنوان و اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل هیئت وزیران تمامی اماکن یاد شده باید دمای خود را در محدود ۲۰ درجه سانتی‌گراد نگه داشته و از اقداماتی که موجب هدررفت گاز می‌شود، خودداری کنند.

وی استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز، باز گذاشتن پنجره‌ها برای تعدیل دمای هوا، روشن گذاشتن وسایل گرمایشی در ساعات غیراداری و همچنین روز‌های تعطیل را از جمله مصادیق بدمصرفی توصیف کرد.

گودرزی در ادامه با اشاره به مصرف گاز در اقامتگاه‌های غیردائم، خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی گاز برخی اقامتگاه‌های غیردائم نظیر ویلا‌ها قطع می‌شود.

وی با بیان اینکه این اقدام با هدف تامین پایدار گاز طبیعی در فصل سرد سال صورت می‌گیرد، از عموم مردم استان درخواست کرد: تا با رعایت دمای بهینه ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد در فصل سرد سال، گرمابخش خانه‌های هموطنان در دیگر نقاط کشور باشند.

منبع:روابط عمومی شرکت گاز قم

برچسب ها: شرکت گاز قم ، قطعی گاز
خبرهای مرتبط
مصرف گاز خانگی قم از مرز ۶/۵ میلیون مترمکعب گذشت
مسمومیت چهار نفر با گاز منوکسیدکربن در جعفریه قم
در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم مطرح شد؛
تلاش برای رشد بیش از ۲/۵ درصدی بهره وری استان قم در برنامه هفته توسعه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بزرگداشت آیت الله شاهچراغی(ره) در قم
اختتامیه دهمین جشنواره «هنر آسمانی» هشتم دی در قم برگزار می‌شود
آخرین اخبار
بزرگداشت آیت الله شاهچراغی(ره) در قم
اختتامیه دهمین جشنواره «هنر آسمانی» هشتم دی در قم برگزار می‌شود
دستگیری فروشنده پرنده شکاری در پلتفرم مجازی در قم
سنت معنوی اعتکاف به برکت انقلاب اسلامی است
نایب قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ از آن بانوی دواتلون‌کار قم
هشدار عضو شورای شهر قم درباره تبعات تصمیم جدید مجلس برای شهرداری‌ها
تمدید ثبت‌نام در دوره‌های رایگان عکاسی شهروندی رویداد «پاییز هزار رنگ»در قم
استفاده حداکثری از مشوق‌های قانونی، کلید احیای بافت فرسوده قم
گسترش آموزش‌های ترافیکی در قم با جدیت دنبال شود
قطع گاز دو اداره پر مصرف قم
سکو‌های فروش آنلاین طلا در قم زیر ذره بین نظارت