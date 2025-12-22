دیوان محاسبات کشور جهت پیشگیری از مخاطرات احتمالی، کلیه فرآیند‌های مرتبط با ایجاد و مدیریت ذخایر راهبردی اقلام سلامت‌محور را بررسی و پیشنهاد‌های اصلاحی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: در اجرای بند «الف» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت درخصوص تامین ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، کلیه فرآیند‌های مرتبط با ایجاد و مدیریت ذخایر راهبردی اقلام سلامت‌محور شامل تعیین اقلام، انتخاب تأمین‌کنندگان، انعقاد قراردادها، نگهداری و فروش، به‌صورت جامع مورد بررسی قرار گرفت.

دیوان محاسبات کشور ایرادات و ابهامات موجود در این فرآیند‌ها را احصاء و همراه با پیشنهادات اصلاحی، در راستای پیشگیری از مخاطرات احتمالی، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین به سازمان غذا و دارو منعکس کرده است.

منبع: دیوان محاسبات

تبادل نظر
