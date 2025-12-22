استاندار قم گفت: آموزش‌های ترافیکی در این استان باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود بیش از پیش گسترش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان-اکبر بهنام‌جو روز دوشنبه در رزمایش راهداران قم گفت: رویکرد ما در استان باید حمایت از تلاش‌های راهداران و نیرو‌های پلیس راه باشد تا با استفاده از ظرفیت مدارس، محلات، رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی، آموزش‌های لازم به شکل فراگیر ارائه شود و شاهد کاهش چشمگیر تصادف‌های جاده‌ای و درون‌شهری باشیم.

وی با اشاره به علل بروز تصادف‌های جاده‌ای تصریح کرد: وضعیت راه‌های قم در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور مطلوب است و بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی ناشی از غفلت و بی‌توجهی رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی است.

وی ادامه داد: مواردی مانند عدم رعایت فاصله طولی، سرعت غیرمجاز، سبقت‌های خطرناک و بی‌توجهی به علائم راهنمایی و رانندگی از جمله عواملی است که به طور مستقیم به رفتار رانندگان بازمی‌گردد.

درحوزه راهداری استان قم ۲ هزار کیلومتر راه شامل ۲۱۳ کیلومتر آزادراه، ۲۳۲ کیلومتر بزرگراه، ۱۵۴ کیلومتر راه اصلی، ۱۵۰ کیلومتر راه فرعی و یک‌هزار کیلومتر راه روستایی وجود دارد.

استان قم دارای هشت راه مواصلاتی اصلی و چهارراه فرعی است که از جمله آنان می‌توان به آزادراه قم - تهران به طول ۱۳۰ کیلومتر، جاده قدیم قم - تهران، بزرگراه قم - ساوه به طول ۸۷ کیلومتر، جاده قدیم قم - کاشان، آزادراه قم - کاشان به طول ۱۰۴ کیلومتر، آزادراه قم - گرمسار به طول ۱۷۳ کیلومتر و بزرگراه قم - سلفچگان - اراک به طول ۱۳۶ کیلومتر اشاره کرد.

وی همچنین ضمن تبریک هفته حمل‌ونقل، راهداری و رانندگان، به نقش مهم آنان در تأمین ایمنی جاده‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: فعالیت‌های راهداری به‌طور مستقیم با جان و حیات مردم ارتباط دارد و تلاش‌هایی که شما در تمام فصول سال، چه در گرمای تابستان و چه در سرمای زمستان انجام می‌دهید، شایسته تقدیر و سپاسگزاری است.

بهنام‌جو همچنین از همکاری فرماندهی انتظامی استان و اعضای ستاد‌های مرتبط با حوزه ترافیک تقدیر کرد و گفت: همکاری و هم‌افزایی میان راهداری، پلیس راه و سایر دستگاه‌ها نقش مهمی در ارتقای ایمنی جاده‌ها دارد.

وی با قدردانی از مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم افزود: از زمانی که وی مسئولیت این مجموعه را برعهده گرفته، شاهد شکوفایی و پیشرفت قابل توجه پروژه‌های راهداری در سطح استان بوده‌ایم که این موضوع در جلسات مختلف ترافیکی و میزان رضایتمندی دستگاه‌های مرتبط کاملاً مشهود است.

منبع:استانداری قم

