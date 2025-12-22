باشگاه خبرنگاران جوان-علیرضا خاکی،مدیرعامل سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر قم در جلسه هماهنگی مناطق شهرداری قم با محوریت مشوقات قانونی بافت فرسوده اظهار داشت: واگذاری تراکم برای ساختوساز در بافت فرسوده، برخلاف تصور عمومی، افزایش درآمد معناداری برای شهرداری به همراه ندارد؛ چرا که در بخش قابل توجهی از این بافتها، معابر مشمول عقبنشینی هستند و صلحنامه با مالکان تنظیم میشود.
وی افزود: با این حال، همین مشوقها میتواند انگیزه مؤثری برای مالکان جهت نوسازی املاک فرسوده ایجاد کند و هدف اصلی شهرداری از اجرای این مصوبات، درآمدزایی نیست، بلکه تسهیل نوسازی و کاهش فرسودگی شهری است.
مدیرعامل سازمان بهسازی با اشاره به نقش مناطق شهرداری در فرایند نوسازی تصریح کرد: مناطق شهرداری قم باید نسبت به ایجاد کاربریهای خدماتی بهویژه پارکینگ و فضای سبز در بافتهای فرسوده اهتمام ویژه داشته باشند؛ چراکه هرگونه تعلل در این زمینه، هزینههای اجتماعی و اقتصادی بیشتری را در آینده به شهر تحمیل خواهد کرد.
خاکی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف و مستمر مشوقهای بافت فرسوده به شهروندان تأکید کرد و گفت: شفافسازی این مشوقها میتواند مالکان را به نوسازی خانههای قدیمی ترغیب کند تا خطرات ناشی از فرسودگی، از بیخ گوش ساکنان این بافتها عبور کند.
منبع:شهرداری قم