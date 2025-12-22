بقائی: برنامه موشکی برای دفاع از کیان ایران است نه مذاکره

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری هفتگی «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با خبرنگاران رسانههای داخلی و خارجی برگزار شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ابتدای این نشست خبری فرا رسیدن ماه رجب را تبریک گفت و با اشاره به آغاز فصل زمستان و تبریک شب یلدا گفت: امیدوارم زمستان پر بارشی را در پیش رو داشته باشیم.
ادامه جنایتها در فلسطین مسئولیت کشورها برای توقف آنرا سنگینتر میکند
بقائی با اشاره به آخرین تحولات منطقه گفت: کماکان منطقه ما با معضل همیشگی درگیر است و آن معضل چیزی نیست جز تداوم جنایات رژیم صهیونیستی.
او افزود: تحولات غزه نباید ما را غافل کند از جنایاتی که در کرانه باختری در حال وقوع است. ادامه بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و قتل فلسطینیها و برخوردهای بسیار غیرانسانی، همه مصداقهایی از جنایت علیه بشریت است.
سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای همان برنامهای است که گزارشگر ویژه فلسطین بارها از آن به عنوان پروژه محو استعماری فلسطین یاد کرده است. تکرار و ادامه این جنایات، مسئولیت تکتک کشورها و کل انسانها را سنگینتر میکند برای اقدام مؤثر جهت مهار قانونشکنی و جنایات رژیم صهیونیستی.
اروپا بهجای اتهامزنی، متوجه مسئولیت خود باشد
دیپلمات ایرانی در این نشست در پاسخ به سوالی در ارتباط با تکرار برخی از ادعاها مبنی بر حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین گفت: این یک ادعای تکراری بیش نیست. ما از همان ابتدای بحران اوکراین و این درگیری اعلام کردیم که باید مشکلات فیمابین روسیه و اوکراین از طریق گفتوگو حل و فصل شود و ما هیچ مداخله در این منازعه نداریم.
او تاکید کرد: اینکه اروپاییها انتظار داشته باشند هر کشوری ارتباط دوستانه با روسیه دارد، روابطش را با این کشور بر اساس خواستههای آنها یعنی اروپاییها قطع کند، غیرمنطقی است. روابط ایران و روسیه بر اساس احترام و منافع متقابل است و این به منزله ضدیت این روابط با سایر کشورها نیست.
بقائی به کشورهای اروپایی توصیه کرد که به جای تکرار اینگونه اتهامات باید متوجه مسئولیت خودشان باشند و به آن عمل کنند.
آمریکا درباره داراییهای ایران نقض عهد کرد
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با «آخرین وضعیت ۶ میلیارد دلار دارایی ایران که در حال حاضر در قطر قرار دارد و آیا ایران در حال حاضر دسترسی به آنها دارد؟»، گفت: پیش از این در این ارتباط اطلاعرسانی شده است.
او ادامه داد: این موضوع یکی از صدها نمونههای بد عهدی آمریکاست. در جریان تفاهمی که صورت گرفت، قرار بر این شد که اموال متعلق به ملت ایران در دسترس دولت ایران قرار بگیرد ولی متاسفانه طرف آمریکایی نقض عهد کرد و این موضوع تا به امروز ادامه داشته است.
پرونده لاوان؛ نمونهای روشن از عملیات پرچم دروغین اسرائیل
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی تأکید کرد رژیم صهیونیستی سابقهای طولانی در طراحی و اجرای عملیاتهای موسوم به «پرچم دروغین» دارد و بسیاری از این موارد امروز بهعنوان مصادیق اثباتشده شناخته میشوند.
بقائی با تشریح یکی از نمونههای روشن این اقدامات گفت: جریانی که تحت عنوان پرونده لاوان معروف است در سال ۱۹۵۴ در مصر رخ داد؛ رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از یهودیان مصری، مجموعهای از بمبگذاریها و عملیاتهای خرابکارانه را علیه اهداف غیرنظامی متعلق به آمریکا و انگلیس در اسکندریه و قاهره انجام داد؛ از جمله علیه کتابخانهها و دفاتر پستی. هدف این بود که نیروهای اشغالگر انگلیسی را در کانال سوئز حفظ کند و رابطه مصر با کشورهای غربی را در دوران حاکمیت جمال عبدالناصر تخریب کند.
او افزود: این یک مورد کاملاً روشن از عملیات پرچم دروغ است. نکته قابل توجه اینکه تا سال ۲۰۰۵ رژیم صهیونیستی هرگونه نقشی در آن را انکار میکرد، اما در سال ۲۰۰۵ رسماً افرادی که از آن ماجرا جان سالم به در برده بودند مورد تقدیر قرار گرفتند و بنابراین بعد از ۵۰ سال خودشان رسماً اعتراف کردند که چنین چیزی بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه در جمعبندی اظهار داشت: این اقدامات کاملاً مسبوق به سابقه است. بهترین ابزار برای مقابله با چنین رفتارهایی، رسوا کردن و اطلاعرسانی به افکار عمومی است در مورد رفتارها و جنایتهای رژیم صهیونیستی که از هیچ ابزار غیرانسانی برای پیشبرد اهدافش دریغ نمیکند.
قابلیتهای دفاعی ایران برای بازدارندگی توسعه داده شده است
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوالی در ارتباط با ادعاهای مطرح شده در ارتباط با برنامه موشکی ایران و تلاش رژیم صهیونیستی برای استفاده از این موضوع جهت ایران هراسی و پیشبرد اقدامات متجاوزکارانه خود علیه ایران گفت: برنامه موشکی ایران برای دفاع از کیان ایران توسعه داده شده است نه برای مذاکره، بنابراین به هیچ عنوان قابلیتهای دفاعی ایران که برای بازدارندگی توسعه داده شده است، چیزی نیست که بتوان در مورد آن صحبت و مذاکره کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: ما در این زمینه با یک نفاق و دورویی آشکار روبهرو هستیم؛ از یک طرف برنامه موشکی و دفاعی ایران به عنوان تهدید تلقی میشود و از طرف دیگر سیل تسلیحات به سمت رژیم صهیونیستی که یک رژیم نسلکش است سرازیر میشود و این یک تناقض آشکار و تباهی اخلاقی واضح است که آمریکا و دیگر حامیان رژیم صهیونیستی باید در این ارتباط پاسخگو باشند.
بقائی با بیان اینکه «این تبلیغات و این ادعاها در ادامه جنگ ترکیبی است که رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا و شبکههای رسانهای علیه ایران طراحی کرده است»، گفت: ما قطعا روی کار خودمان متمرکز هستیم و نیروهای مسلح ما میدانند و بلد هستند که هر وقت لازم باشد از کشور و کیان ایران دفاع کنند و بدون توجه به این جوسازیهای شرارتآمیز، تمام ارکان کشور از جمله نیروهای مسلح به کار خود ادامه میدهند.
آمریکا و اسرائیل توطئه بسیار شومی را علیه ایران طراحی کرده بودند
بقائی در ارتباط با مطالب مطرح شده از سوی وزیر دفاع ترکیه مبنی بر اینکه گروه تروریستی پژاک در جنگ ۱۲ روزه خود را برای شکست ایران آماده کرده بود و تلاش داشت که در این ایام به ایران ضربه وارد کند و ترکیه گزارشهایی از فعالیتهای این گروه تروریستی در آن ایام به ایران ارائه داده است، گفت: من نیز این صحبتها را از رسانهها شنیدم و نمیتوانم اظهار رسمی در مورد آن انجام دهم.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: البته موضوع واضحی است که رژیم صهیونیستی و آمریکا طراحی جامعی را برای ضربه زدن به کیان ایران انجام داده بودند و صحبتهایی که به تدریج در این ارتباط بیرون میآید نشان میدهد که آنها برای تضعیف ایران و لطمه به تمامیت ارضی ایران توطئه بسیار شومی را طراحی کرده بودند و این وضعیت، بزرگی اقدام ایران و ملت ایران را نشان میدهد که در آن ایام با تمام توان در برابر این توطئهها و شرایط ایستادگی کردند و اجازه ندادند که لطمهای به تمامیت ارضی ایران وارد شود.
آیا ما باعث توقف روند همکاری با آژانس شدیم؟
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری امروز تأکید کرد که تماسهای تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنان ادامه دارد.
او گفت: ما مادامی که عضو معاهده منع اشاعه هستیم و به موافقتنامه جامع پادمان ملتزم میباشیم، میدانیم چگونه تعهدات خود را اجرا کنیم.
بقائی گفت: موضوع خاصی که مدیرکل آژانس به طور مکرر درباره آن سخن میگوید، نکتهای است که خود ایشان باید پاسخگو باشد و همواره این مطالبه را از طرفهایی که باعث و بانی شکلگیری این وضعیت هستند مطرح کند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران یادآور شد که ایران در شرایطی مورد حمله قرار گرفته و تاسیسات تحت پادمان آن مورد تعرض واقع شده که بیشترین بازرسیها از برنامه هستهای کشور صورت میگرفت.
او افزود: آیا ما باعث توقف در این روند شدیم یا کسانی که به طور غیرقانونی و جنایتکارانه به تاسیسات ما حمله کردند؟
بقائی با بیان اینکه اساساً هیچ شیوهنامهای برای نحوه بازرسی از تاسیسات آسیبدیده وجود ندارد، خاطرنشان کرد: «چنین وضعیتی تاکنون سابقه نداشته است.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران توضیح داد که ایران برای حل این مسئله وارد گفتوگو با آژانس شد و تفاهمی میان دو طرف شکل گرفت و امضا شد، اما طرفهای غربی مانع پیشبرد این روند شدند و از سازوکار حلوفصل اختلاف برجام در نیویورک سوءاستفاده کردند.
بقائی تأکید کرد: «تکرار این موضوع، شائبه بهرهبرداری سیاسی مدیرکل آژانس از مسئلهای را پررنگتر میکند که در واقع اساساً مسئلهای نیست.»
عدم محکومیت حمله به ایران به منزله تشویق به تکرار این جنایات است
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که هیچ دلیلی برای شکلگیری بحران در همکاریهای هستهای وجود ندارد، زیرا تکلیف روشن است و ایران به عنوان عضو معاهده منع اشاعه، تعهدات خود را بهخوبی اجرا کرده است.
او گفت: ما برای مدت طولانی بیشترین میزان بازرسی را از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی داشتهایم.
بقائی با انتقاد از عملکرد طرف مقابل، از جمله آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اظهار داشت: آنها باید پاسخگو باشند، زیرا به مسئولیتهای خود عمل نکردهاند. هنوز از انجام یک محکومیت ساده در مورد اقدام رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تاسیسات هستهای ایران خودداری میکنند.
او افزود: این محکومیت صرفاً برای دلخوشی ما نیست، بلکه یک ضرورت حقوقی است؛ چرا که این اقدام غیرقانونی، نقض فاحش حقوق بینالملل و ضربهای شدید به رژیم منع اشاعه محسوب میشود. برای جلوگیری از تکرار چنین جنایتی، باید از سوی دولتهای عضو سازمان ملل متحد و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی محکوم شود.
سخنگوی وزارت خارجه هشدار داد که عدم محکومیت این اقدامات نه تنها به معنای بیتفاوتی و بیاعتنایی نسبت به یک امر غیرقانونی است، بلکه میتواند به منزله تشویق به تکرار چنین جنایاتی تلقی شود.
بقائی تأکید کرد: مطالبه ما از آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شخص مدیرکل همچنان پابرجاست. آنها باید جنایاتی را که در خردادماه ۱۴۰۴ علیه جمهوری اسلامی ایران و تاسیسات هستهای کشور انجام شد، هرچه سریعتر محکوم کنند.
صحبتهای روبیو در ادامه فضاسازی روانی علیه ایران است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در ارتباط با اظهارات اخیر «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا در ارتباط با امور داخلی و برنامه هستهای ایران گفت: ایشان صحبتها و اظهارات تکراری را علیه ایران مطرح کردند. وزیر خارجه آمریکا در صحبتهای خود گفته که اگر نمایندگی ایران در سازمان ملل را تحت فشار قرار دادهایم و محدودیتهایی برای آنها ایجاد کردهایم این به خاطر دلسوزی ما برای مردم ایران است در حالی که این آنقدر ریاکارانه است که مثلاً بگوییم «جفری اپستین» حامی حقوق زنان و دختران است.
بقائی با بیان اینکه «این صحبتها را باید در ادامه فضاسازی روانی علیه ایران دانست»، گفت: در ارتباط با موضوع هستهای نیز اقدامی که آمریکا علیه ایران انجام داد مبنای قانونی و مشروع نداشته است و اعتراف به انجام این جنایت، اعتراف به یک قانون شکنی آشکار است که توسط آمریکاییها انجام شده و آمریکاییها باید دیر یا زود در ارتباط با این جنایت پاسخگو باشند.
مقاومت یک امر ریشهدار و فطری است
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به وضعیت منطقه گفت: اگر رژیمی برای خود ریشهای در یک پهنه جغرافیایی یا تاریخی قائل باشد، اینگونه با خونسردی انسانها را مورد هجمه قرار نمیدهد و کشورهای منطقه را مورد تاختوتاز قرار نمیدهد. این رفتارها نشاندهنده وحشتی است که آن رژیم از تداوم تنهایی خود در منطقه دارد.
او در ادامه درباره مقاومت اظهار داشت: مقاومت یک امر ریشهدار و فطری است. تا زمانی که اشغالگری، ظلم و نژادپرستی ادامه دارد، مقاومت به صورت طبیعی به حیات و زایش خود ادامه میدهد. فراز و فرودهای مقطعی نباید موجب شکلگیری این توهم شود که گویا مقاومت از بین رفته یا تضعیف شده است. مقاومت در بطن جامعه و دل مردمان منطقه وجود دارد، زیرا ما با یک وضعیت غیرطبیعی در منطقه مواجهیم و آن ایجاد یک موجودیت اشغالگر و نژادپرست است.
ادعای واشنگتنپست، کذب محض است
سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعای رسانه آمریکایی واشنگتنپست درباره ارائه پیشنهاد لغو کامل تحریمها به تهران پس از آغاز حمله رژیم صهیونیستی را «کذب محض و دروغ» توصیف کرد.
روزنامه واشنگتن پست ادعا کرده بود که پس از آغاز حمله اسرائیل به ایران، ترامپ پیشنهادی مخفیانه به تهران ارائه کرده است. بر اساس این ادعا، آمریکا وعده داده بود در صورت توقف غنیسازی اورانیوم و پایان حمایت ایران از گروههای مقاومت، تمامی تحریمها علیه ایران لغو شود.
جنایتکاران، همه را به خوی خود میپندارند
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به کشتهشدن یک دانشمند هستهای آمریکا برخی از رسانهها و مقامات صهیونیستی مدعی شدن که یک ایرانی در این قضیه دخالت داشته است» خاطرنشان کرد: در پاسخ باید گفت، با اندکی تغییر میتوان از این ضربالمثل استفاده کرد که «جنایتکاران، همه را به خوی خود میپندارند».
او ادامه داد: رژیم صهیونیستی به دلیل سابقه طولانی خود در قتل، کشتار و ترور شهروندان کشورهای دیگر، هر زمان که حادثهای رخ میدهد، طبیعتاً با همان شیوه خود به دنبال یافتن مقصر میگردد.
سند امضا شده میتواند مبنای مناسبی برای تقویت رایزنیها میان ایران و روسیه باشد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که «در دیدار هفته گذشته آقایان عراقچی و لاوروف، دو طرف اقدام به امضای سندی در حوزه همکاریهای وزارت امور خارجه دو کشور کردند. در اخبار مطرح شده است که این سند در راستای همان معاهده راهبردی است که از چند ماه پیش به مرحله اجرا درآمده است. درباره این مفاد این سند مقداری جزئیتر توضیح دهید»، اظهار کرد: ما با خیلی از کشورها مشورتهای دورهای و منظم میان وزارتخانههای امور خارجه، در خصوص روابط دوجانبه، داریم و بهطور مستمر رایزنی میکنیم تا اجرای توافقهایی که در سطوح مختلف میان دو کشور منعقد شده است، تسهیل و تسریع شود؛ همچنین در خصوص تحولات منطقهای و بینالمللی نیز تبادل نظر صورت میگیرد.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: سندی که امضا شد، شروع یک روند جدید پس از خاتمه دوره سهساله سند قبلی است و با توجه به اینکه موافقتنامه شراکت راهبردی ایران و روسیه نیز لازمالاجرا شده است، اهمیت این سند دوچندان میشود؛ چراکه از سوی آن موافقتنامه به نوعی پشتیبانی میشود و حوزههای همکاری ایران و روسیه بر اساس آن، بهمراتب گستردهتر از گذشته شده است. از این جهت، این سند برای هر دو طرف حائز اهمیت است و فکر میکنیم که میتواند مبنای مناسبی برای تقویت رایزنیها میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه باشد.
حنای کانادا دیگر رنگی ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه نشست خبری روز دوشنبه خود به تصویب قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران واکنش نشان داد و آن را اقدامی «تکراری و کاملاً سیاسی» توصیف کرد.
او گفت: این قطعنامه سالهاست با ابتکار کانادا و حمایت چند کشور دیگر مطرح میشود، اما بیش از نیمی از کشورهای عضو سازمان ملل با آن همراهی نکردند.
بقائی با اشاره به آمار رأیگیری افزود: از میان ۱۹۳ عضو سازمان ملل، نزدیک به ۱۲۰ کشور یا رأی مخالف دادند، یا ممتنع بودند، یا اساساً ترجیح دادند در این اقدام سیاسی مشارکت نداشته باشند؛ بنابراین روشن است که بیش از نیمی از اعضا با این روند موافق نیستند. این حنا دیگر رنگی ندارد. اگر پیشتر امکان بازاریابی ارزشهای ادعایی غرب وجود داشت و میتوانستند با ابزار حقوق بشر بخشهایی از جوامع را فریب دهند، امروز مطلقاً موفقیتی در این زمینه نخواهند داشت، بهویژه به دلیل عملکردشان در فلسطین اشغالی.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه با انتقاد از کانادا گفت: اگر کانادا جدیت و حسن نیتی در دلسوزی برای حقوق بشر داشت، باید پیش از هر چیز با تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه علیه ملت ایران مخالفت میکرد، مانع حضور غارتگران اموال ملت ایران در خاک خود میشد و از حمایتهایش از رژیم صهیونیستی دست برمیداشت. کانادا عضو اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری است و تعهدات مشخصی برای پیگرد کیفری مقامات رژیم صهیونیستی دارد، اما به کدام یک از این تعهدات عمل کرده است؟
بقائی خاطرنشان کرد: این قطعنامه را باید در شمار قطعنامههای سیاسی دانست که صرفاً با هدف اعمال فشار بر ایران صادر میشوند و هیچ انگیزه مثبتی از حیث حمایت از ارزشهای حقوق بشری در آنها دیده نمیشود.
اقدامات اسرائیل زمینهساز رشد و بازتولید داعش است
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت مجدد داعش در برخی از کشورهای منطقه غرب آسیا از جمله سوریه و عراق و چرایی این موضوع خاطرنشان کرد: این را باید از طرفهایی پرسید که نخست خود اذعان کردهاند شکلگیری گروه داعش نتیجه عملکرد دولت پیشین آمریکا بوده و این کشور نقش پررنگی در پیدایش داعش داشته است؛ موضوعی که رئیسجمهور فعلی آمریکا «دونالد ترامپ» نیز صراحتاً در جریان مبارزات انتخاباتی خود به آن اشاره کرده است. افزون بر این، باید از کسانی پرسید که با ترور بزرگترین نیروی دفاعی در برابر تروریسم داعش، سپهبد شهید «قاسم سلیمانی» عملاً به تروریسم و جریانهای افراطی پاداش دادند.
سخنگوی وزارت خارجه با یادآوری اینکه «ما در آستانه ششمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی قرار داریم و بهخوبی میدانیم که ایشان و جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار برجستهای در مبارزه با داعش ایفا کردند»، اظهار کرد: اگر رشادتهای حاج قاسم و نقشآفرینی جمهوری اسلامی ایران نبود، این گروه میتوانست حاکمیت ترور را در سطح منطقه گسترش دهد و چهبسا تا امروز نیز منطقه ما همچنان با این پدیده خطرناک درگیر بود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اینکه امروز بار دیگر نگرانیهای جدی درباره شکلگیری هستههای داعش در نقاط مختلف جهان یا در منطقه ما مطرح میشود، ایجاب میکند به تحولات یکی دو سال اخیر با دقت بیشتری نگاه کنیم. تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه از جمله حملات مداوم علیه سوریه و تلاش این رژیم و حامیانش برای تبدیل سوریه به یک دولت شکستخورده و کشوری دچار چندپارگی، همگی خود زمینهساز رشد و بازتولید تروریسم است.
بقائی ادامه داد: در چنین شرایطی، رژیم صهیونیستی، آمریکا و طرفهایی که بهصورت غیرمسئولانه و بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقدامات خود عمل کردهاند و عملاً در مسیر حمایت از تروریسم و داعش گام برداشتهاند، باید نسبت به وضعیت کنونی و پیامدهای آن پاسخگو باشند.
همیشه با اقدامات تروریستی مخالفت کردهایم
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از رویکرد دوگانه کشورهای غربی، به ویژه استرالیا، گفت: «موارد متعددی از عدم موضعگیری مسئولانه این کشورها در قبال مفاهیمی همچون حقوق بشر و تروریسم وجود دارد که فهرست بلندبالایی را تشکیل میدهد.»
او افزود: آنچه ما را از این طرفها متمایز میکند اصولی است که به آن باور داریم. محکومیت حادثه سیدنی نه به خاطر خوشایند دولت استرالیا بود و نه به دلیل هیچ ملاحظه دیگری؛ بلکه بر اساس اصولی که به آن پایبندیم صورت گرفت. ما معتقدیم توسل به اقدام تروریستی علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی امری نامشروع و غیرقانونی است و فارغ از اینکه این اقدام در کجا رخ دهد، همواره با آن مخالفت کردهایم.
بقائی در ادامه تأکید کرد: این طرفهای مقابل هستند که باید پاسخگو باشند. دولت استرالیا همچنان باید در رابطه با اقدامی که در قبال روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران انجام داد، توضیح دهد؛ اقدامی که بر اساس یک دروغ آشکار ساخته و پرداخته نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی صورت گرفت. استرالیا باید هم برای مردم خود و هم برای جامعه جهانی در این زمینه پاسخگو باشد.
کسانی که مدعی صلحاند، نمیتوانند همزمان شریک تجاوز و نسلکشی باشند
دیپلمات ایرانی در ادامه این نشست خبری و درباره اظهارات «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه الجزیره که گفته بود «ترامپ شانس رسیدن به جایزه صلح نوبل را داشت اگر راه درستی را پیش میگرفت و هنوز دیر نشده است»، گفت: هر متنی، هر گزارهای و هر گفت وگویی را باید در ظرف مکانی خودش و در همان فضایی که مطرح شده مورد توجه قرار داد. اگر یک بخش کوچک از یک گفتار طولانی را جدا کنید و بخواهید بر اساس آن نتیجهگیری کنید، ضرورتاً به نتیجه دقیق نمیرسید.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اقدامات خصمانه آمریکا، تصریح کرد: نکته مهم این است که تعارض و تناقض رفتاری و گفتاری آمریکا تبیین شود. طرفهایی که به دنبال معرفی خود به عنوان ناجی صلح بینالمللی هستند، به هیچ عنوان نمیتوانند همزمان حامی یک نسلکشی باشند، همزمان از جنگ و تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی حمایت کنند، با آن همدست شوند و خودشان هم مستقیماً درگیر یک جنایتِ تجاوز شوند.
بقائی همچنین به نمونههای اخیر اشاره کرد و گفت: اینکه آمریکا در دورههای مختلف، از جنگافروزی در ونزوئلا تا حمایت مالی از رژیم صهیونیستی در جنایت غزه نقشآفرینی کرده، یا دستکم یکی از مسبّبین اصلی در شهادت هموطنان ما در جنگ ۱۲ روزه بوده، همه نشاندهنده همان تناقضی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
او در جمعبندی اظهارات خود تأکید کرد: چکیده بحثی که در مصاحبههای مختلف از سوی ایشان مطرح شده، روشن است: کسانی که مدعی صلحاند، نمیتوانند همزمان شریک تجاوز و نسلکشی باشند. این یک بحث منطقی است و ارزیابی آن باید در چارچوب کامل گفتوگو صورت گیرد.
ایران در برابر هرگونه تعرض به منافع ملی خود واکنش مقتضی نشان میدهد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص «تعرض آمریکا به کشتیهای نفتی از جمله کشتیهای ونزوئلا و این که اگر چنین اتفاقی در مورد کشتیهای ایرانی اتفاق بیفتد واکنش تهران چه خواهد بود؟» اظهار کرد: اقدام آمریکا در تعرض به شناورهای تجاری سایر کشورها، قطعاً نقض فاحش حقوق بینالملل و تخطی آشکار از قواعد ناظر بر تجارت بینالمللی است و به دلیل تبعاتی که میتواند در پی داشته باشد، تهدیدی جدی علیه صلح و ثبات بینالمللی محسوب میشود.
بقائی ادامه داد: از این رو، هر کشوری که برای خود مسئولیت و جایگاه مسئول در قبال حفظ صلح و امنیت بینالمللی قائل است و برای حاکمیت قانون ارزش قائل است، باید نسبت به این اقدام آمریکا موضعگیری کند. در مجموع، اقداماتی که آمریکا در کارائیب طی این چند ماه انجام داده، تشدید فشار علیه یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد و تلاش برای مداخله در تغییر حاکمیت آن کشور است که با همه اصول و قواعد بینالمللی در تعارض است.
او افزود: این اقدامات، به نوعی انحلال و اضمحلال تمامی قواعدی را نشان میدهد که در هشت دهه گذشته، مبنای زیست جامعه بینالمللی بودهاند. بر این اساس، چنین رفتارهایی باید از سوی همه دولتها محکوم شود. جمهوری اسلامی ایران نیز حتما در برابر هرگونه تعرض و تجاوز به منافع ملی خود، واکنش مقتضی را به نحوی که تشخیص میدهد، نشان خواهد داد.