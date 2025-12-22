شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت کالابرگ به حساب فروشندگان ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تعدادی از فروشگاه‌های کشوربه منظور رفاه حال شهروندان در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک همکاری دارند که بتوانند کالا‌های مورد نیاز متقاضیان را تامین کنند. اما این روز‌ها موضوعی که فروشندگان را آزرده خاطر کرده است تاخیر در واریز کامل وجه قابل پرداخت کالابرگ به حساب آنها است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

اعتبار کالابرگ به حساب فروشندگان ۱۵ روز واریز نشده تورو خدا پیگیری کنید قفسه‌ها مون خالی شده پول برای جایگزین کردن اجناس نداریم هر روز هم با فارا تماس میگیرم می‌گویند تآمین اعتبار نشده تکلیف مارو روشن کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: طرح کالابرگ ، تاخیر در واریز ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
افزایش اعتبار و شارژ کالابرگ دهک‌های اول تا سوم به زودی
تاخیر در پرداخت کالابرگ الکترونیکی چالش خانواده‌ها شد
گلایه شهروندان از تاخیر در واریز کالابرگ برای سه دهک اول
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲۰۱ همت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شد
آخرین اخبار
۲۰۱ همت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شد
درخواست کارشناسان علوم آزمایشگاهی برای عضویت در نظام پزشکی
رنجش مادران از تاخیر در واریز یارانه طرح یسنا
رنجش مالکان خودروی اطلس جی از تاخیر در تحویل
گوشه‌هایی از دورهمی یلدایی در بلوار پاییزی بوستان قصر تهران
تاخیر در پرداخت کالابرگ فروشندگان را به دردسر انداخت
آسفالت فرسوده جاده انابد اهالی را به دردسر انداخت
بجنورد با بارش برف سفیدپوش شد+ فیلم
رنجش بازنشستگان تامین اجتماعی از پرداخت حقوق
فیلمی از برگزاری جشن یلدایی دانش آموزان بابلی
رنگین شدن سفره خانواده‌های کم برخوردار انابدی در شب یلدا + فیلم