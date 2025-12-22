شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت کالابرگ به حساب فروشندگان ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تعدادی از فروشگاههای کشوربه منظور رفاه حال شهروندان در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک همکاری دارند که بتوانند کالاهای مورد نیاز متقاضیان را تامین کنند. اما این روزها موضوعی که فروشندگان را آزرده خاطر کرده است تاخیر در واریز کامل وجه قابل پرداخت کالابرگ به حساب آنها است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
اعتبار کالابرگ به حساب فروشندگان ۱۵ روز واریز نشده تورو خدا پیگیری کنید قفسهها مون خالی شده پول برای جایگزین کردن اجناس نداریم هر روز هم با فارا تماس میگیرم میگویند تآمین اعتبار نشده تکلیف مارو روشن کنید.
