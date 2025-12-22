باشگاه خبرنگاران جوان- محمدحسین علیزاده،دبیر هنری نهمین دوره رویداد شهروندی پاییز هزار رنگ با اشاره به اینکه این دوره‌ها فرصتی منحصربه‌فرد برای ارتقای سواد بصری و نگاه هنری شهروندان به فضاهای شهری فراهم می‌آورد گفت: با توجه به استقبال گسترده علاقه‌مندان و به‌منظور فراهم کردن امکان حضور بیشتر شهروندان در این رویداد فرهنگی هنری، مهلت ثبت‌نام در این دوره ها تا ٥ دی‌ماه تمدید شد.

وی افزود: این دوره‌ها با هدف تقویت نگاه خلاقانه به محیط شهری، شناخت بهتر جلوه‌های بصری فصل پاییز و آموزش تکنیک‌های عملی عکاسی با گوشی همراه طراحی شده‌اند و شرکت‌کنندگان می‌توانند از آموزش‌های تخصصی و تجربه‌های میدانی بهره‌مند شوند.

علیزاده تصریح کرد: برگزاری این کارگاه‌ها به‌صورت تعاملی و عملی است تا نشان دهیم ثبت تصاویر تاثیرگذار لزوماً نیازمند دوربین‌های حرفه‌ای نیست و با تلفن همراه نیز می‌شود داستان‌های بصری قابل‌توجه خلق کرد.

دبیر هنری نهمین دوره رویداد شهروندی پاییز هزار رنگ همچنین تاکید کرد: این رویداد با رویکرد افزایش مشارکت شهروندان در فعالیت‌های فرهنگی شهری برگزار می‌شود و هدف آن تقویت حس تعلق به فضاهای عمومی و تبدیل شهروندان به راویان تصویری شهر قم است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و حضور در این دوره‌های رایگان عکاسی تا ٥ دی‌ماه به ارسال کلمه کارگاه به سامانه پیامکی ٣٠٠٠١٣٧ اقدام نمایند.

منبع:شهرداری قم