باشگاه خبرنگاران جوان _ الهام آبتین با اعلام جمع‌آوری بیش از ۷۰ تله زنده‌گیری پرندگان در شهرستان‌های خاش و تفتان، اظهار کرد: این اقدامات در راستای کاهش تهدید‌های مستقیم علیه پرندگان مهاجر و گونه‌های تحت حمایت و همچنین صیانت از زیستگاه‌های طبیعی صورت گرفته است.

به گفته وی، شناسایی و حذف تله‌های غیرمجاز یکی از اولویت‌های مهم اداره محیط زیست در فصل مهاجرت است، چرا که تهدید‌های انسانی می‌تواند به‌طور مستقیم جمعیت گونه‌های آسیب‌پذیر را کاهش دهد و تعادل اکولوژیکی منطقه را به خطر بیندازد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: هم‌زمان با این اقدامات، عملیات سرشماری پرندگان مهاجر و گونه‌های حمایت‌شده با حضور رئیس و کارشناسان اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل محیط زیست استان، محیط‌بانان یگان حفاظت شهرستان خاش، همیاران محیط زیست و همراهی جوامع محلی در زیستگاه‌های طبیعی این ۲ شهرستان انجام شد.

وی هدف از این سرشماری را ثبت داده‌های دقیق جمعیتی پرندگان، شناسایی گونه‌های ارزشمند و در معرض تهدید و پایش مستمر وضعیت زیستگاه‌ها عنوان کرد و ادامه داد: داده‌های میدانی می‌توانند مبنای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و تدوین برنامه‌های حفاظتی قرار گیرند و در ارتقای سطح حفاظت از تنوع زیستی منطقه نقش مؤثری ایفا کنند.

آبتین عنوان کرد: این اقدامات نه تنها جنبه حفاظتی دارد، بلکه موجب افزایش آگاهی و مشارکت مردم محلی در حفاظت از محیط زیست نیز می‌شود و به ایجاد همکاری‌های مستمر برای حفاظت پایدار از گونه‌های جانوری ارزشمند کمک می‌کند.

به گفته وی، استمرار این طرح‌ها و سرشماری‌های دوره‌ای، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای مدیریت زیستگاه‌ها و کنترل تهدید‌های انسانی و طبیعی را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز حفاظت مؤثر از حیات‌وحش و تنوع زیستی شرق سیستان و بلوچستان باشد.

محیط زیست سیستان و بلوچستان