کارشناس اداره کل هواشناسی قزوین از ادامه استقرار هوای سرد در استان خبر داد و گفت: ادامه این روند باعث شد تا شب گذشته دمای هوای آبگرم به هفت درجه سانتیگراد زیر صفر برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم بهروزی کارشناس اداره کل هواشناسی قزوین گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای، برای امروز و فردا /سه‌شنبه/ گاهی افزایش ابر و در مناطق صنعتی و پرتردد استان احتمال انباشت آلاینده‌های جوی پیش بینی شده است.

این کارشناس هواشناسی تاکید کرد: برای روز چهارشنبه هفته جاری با گذر امواج تراز میانی جو، افزایش ابر و در برخی مناطق استان بارش پراکنده برف و باران را پیش‌بینی شده که بارش‌ها در مناطق کوهستانی و سردسیر به صورت برف خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط یاد شده و احتمال لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش دید افقی، به رانندگان توصیه می‌شود تا ضمن رعایت احتیاط در رانندگی، موارد ایمنی را در جاده‌های کوهستانی و برفگیر استان مورد توجه جدی قرار دهند.

بهروزی یادآور شد: در شبانه روز گذشته شهر‌های آبگرم با منفی هفت و بوئین زهرا با ۱۲ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان بودند.

کارشناس اداره کل هواشناسی قزوین گفت: دمای هوای قزوین نیز طی این مدت منفی سه تا ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بود.

