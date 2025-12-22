باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علیمحمد نایینی در دومین جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت یومالله ۹ دی اظهار کرد: اهمیت کار مردم در یومالله ۹ دی ۱۳۸۸ شامل تشخیص به موقع و اقدام به موقع بود.
وی با بیان اینکه تجاوز هوایی اسراییل به خاک ایران با اقدام نظامی شروع شد، اما بلافاصله با دژ فولادین مردم ایران روبهرو شد، گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه، در روز غدیر اجتماع میلیونی مردم شکل گرفت و بعد از آن نیز در مراسم تشییع باشکوه شهدای جنگ ۱۲ روزه، اقدامی تاریخی روی داد. امروز بیشتر از هر روز به درسهای یوم الله حماسه ۹ دی نیاز داریم. دشمن از تجربههای خودش در مواجهه با نظام استفاده میکند و دائما روشها و ابزارهای مقابله را تغییر میدهد.
به گفته نایینی، شانزدهمین سالگرد حماسه مردمی یوم الله نهم دی در شرایطی برگزار میشه که سران فتنه آمریکایی و صهیونیستی در سال ۸۸ هیچگاه دست از فتنهگری، تهدید، تحریم و مقابله با نظام جمهوری اسلامی برنداشتند.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یومالله ۹ دی گفت: امسال در شرایطی بزرگداشت یومالله ۹ دی را داریم که دشمن از طرحهای قبلی خودش به ویژه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ناامید شد. دشمن امروز در تغییر میدان جنگ نظامی به میدان جنگ شناختی است. دشمن در جنگ جدید به تولید شبهه سیاهنمایی، ناامیدسازی، تفرقه افکنی، دامن زدن به نارضایتیهای اجتماعی و ناکارآمدیها پرداخت که در نهایت در کشور اتحاد مقدس شکل گرفت.
به گفته رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یومالله ۹ دی، شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه این بود که آمریکا و اسراییل نتوانستند جنگ را به داخل ایران بکشانند یعنی علاوه بر جنگ نظامی و سختافزاری در جنگ نرم و فروپاشی از درون شکست خورد و در مرحله اصلی خود با شکست روبهرو شد.
نایینی با تاکید بر اینکه دشمن با وجودی که پیام قدرت مردم ایران را در فتنه ۸۸ و حوادث بعد از آن گرفته بود، اما همچنان دچار توهم بود، گفت: با این حال دشمنان ایران و اسلام در اتفاق جنگ نشستند و بعد از بمباران هوایی و ترور فرماندهان و دانشمندانمان منتظر نشستند تا با به میدان آمدن مردم، اغتشاش و شورش به وجود آید که البته با هوشیاری به موقع مردم، شکست خوردند.
وی ادامه داد: در جنگ نظامی طرف جنگ کاملا مشخص است، اما در فتنه ۸۸ کسانی که به تعبیر مقام معظم رهبری، شعار حق را با محتوای صد در صد باطل مطرح کردند. رهبری در آن زمان فرمودند دشمن صددرصد مرعوب شد. در فتنه ۸۸ به تدریج برای مردم مشخص شد که انتخابات بهانه است با این حال کشور ۸ ماه درگیر چالشهای امنیتی و اجتماعی شد که البته دشمن بعدا به کار ویژه ۱۰ سال برای ایجاد این فتنه اعتراف کرد، همانطور که بعد از جنگ ۱۲ روز هم اعلام کردند ۲۰ سال روی این جنگ کار کرده بودند.
به گفته رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یومالله ۹ دی، تابآوری، پایداری رهبری و استحکام جمهوری اسلامی در ۹ دی و تجاوز ۱۲ روزه به اثبات رسید.
وی ادامه داد: هر یک از دو حادثه مذکور برای فروپاشی یک نظام سیاسی کافی بود. انقلابهای رنگی در جهان نشان از تغییر نظامهای سیاسی در کشورهای مختلف است. «تقلب» رمز فتنه ۱۳۸۸ و «ایران ضعیف» رمز جنگ ۱۲ روزه بود به همین دلیل باید در جهت عکس آن اقدام شود و آن کار روی بصیرت و مقاومت دستاوردهای هویتی حماسه یومالله ۹ دی و دفاع مقدس ۱۲ روزه برای پاسداری از نظام و انقلاب است.
نایینی با بیان اینکه امروز هم تمرکز دشمن جنگ شناختی برای تضعیف بصیرت و مقاومت، این دو هویت موثر الهی است، گفت: آنان هر دو مولفه اصلی اقتدار و قدرت ملی را هدف گرفتهاند. بصیریت و مقاومت هدف اصلی دشمنان برای نابودی است به همین دلیل تقویت بصیریت و ترویج اندیشه بصیرت در مواجهه با فتنهانگیزیهای جدید باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یومالله ۹ دی از رسانهها، مبلغان و خطیبان جمعه و جماعت خواست که فرصت ۹ دی ۱۴۰۴ را پاس بدارند و برنامههای موثرتر، گستردهتر، شورانگیزتر، حماسیتر، آگاهسازتر و تبیینیتر بسازند.
وی سپس به پیشنهادات رسیده به دبیرخانه ستاد مرکزی بزرگداشت یومالله ۹ دی اشاره کرد و گفت: پیشهاداتی، چون «حماسه ۹ دی، اتحاد مقدس در مواجهه با فتنههای جدید آمریکا و اسراییل» و «حماسه ۹ دی، اتحاد مقدس سیلی سخت» و «حماسه ۹ دی، اتحاد مقدس وفاق ملت و میثاق با ولایت» برای مراسم امسال به دستمان رسیده که نیاز به بررسی و تعیین تکلیف نهایی است.