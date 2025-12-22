باشگاه خبرنگاران جوان ـ مجید اخوان امروز _دوشنبه یکم دی_ با اشاره به روند بررسی طرح دو فوریتی مجلس اظهار کرد: پس از سالها تلاش برای به رسمیت شناختن سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده، اکنون پیشنهاد شده است که ۵۰ درصد این سهم به سازمان برنامه و بودجه واگذار شود در حالی که مالیات بر ارزش افزوده از حقوق مسلم شهرداریها به شمار میآید و کاهش آن میتواند جریان تأمین مالی مدیریت شهری را مختل کند.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد درآمد نقدی شهرداریهای کشور وابسته به همین منبع است، افزود: اگر این طرح دو فوریتی در مجلس تصویب شود، دیگر عملاً امکان بازگشت وجود ندارد. متأسفانه شهرداریها در بسیاری از تصمیمات ملی مدافع قدرتمندی ندارند، از اینرو نیاز است موجی از نقد و مطالبهگری در سطح کشور شکل گیرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم این تصمیم را نهتنها یک مسئله مالی، بلکه هشداری جدی برای آینده خدمات شهری و پروژههای عمرانی دانست و تأکید کرد: کاهش درآمد نقدی بهطور مستقیم بر توان شهرداریها در اجرای خدمات جاری، نگهداری زیرساختها و تکمیل پروژههای عمرانی اثر میگذارد. هرگونه محدودیت در این حوزهها نهایتاً به کاهش کیفیت زندگی شهروندان منجر خواهد شد.
اخوان با بیان اینکه موضوع مالیات بر ارزش افزوده تنها یک چالش محلی نیست بلکه به طور مستقیم بر اقتصاد شهری سراسر کشور تأثیر میگذارد، گفت: توقع داریم در سطح ملی، رسانهها، شوراها و شهرداریها با نقد جدی و مستمر این طرح، مانع از تصویب آن در شکل فعلی شوند، هرچه این بحث در افکار عمومی برجستهتر شود، احتمال بازنگری در تصمیمات افزایش پیدا خواهد کرد.
نگرانی از تأخیر در اجرای پروژههای عمرانی
وی با اشاره به ورود به ماه دی و نزدیکی فضای انتخاباتی کشور گفت: تا ۲۰ روز آینده فضای سیاسی و انتخاباتی در کشور آغاز خواهد شد، در چنین شرایطی نگران هستم که برخی پروژههای عمرانی به دلیل تأخیر در آغاز عملیات، عملاً به سال آینده موکول شوند.
عضو شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد: تعویق در شروع پروژهها، بهویژه در شرایط تورمی موجود، موجب افزایش شدید قیمتها و تحمیل بار مالی اضافی بر شهرداریها خواهد شد، اگر پروژهها را بهموقع آغاز نکنیم، هزینه اجرا بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر خواهد شد و این فشار به طور مستقیم بر بودجه سالهای آینده وارد میشود.
اخوان اظهار کرد: مدیریت شهری باید حتی در آستانه فضای انتخاباتی، انضباط اجرایی خود را حفظ و پروژههای مصوب را بدون وقفه آغاز کند؛ توسعه شهری متکی بر برنامهریزی بلندمدت و ثبات مالی است و هر وقفه جدی میتواند این مسیر را منحرف کند.
منبع:شورای اسلامی شهر قم