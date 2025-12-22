فرمانده کل سپاه پاسداران بر اجرای درست طرح محله محور بسیج در سطح کشور تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از پروژهها و اقدامات سپاه انصارالرضاعلیهالسلام در استان خراسان جنوبی و دیدار با کارکنان و فرماندهان این سپاه ضمن بررسی برنامهها و ارائه رهنمودها و دستورات لازم به منظور پیشرفت بیش از پیش اقدامات بر تلاش و حرکت جهادی آحاد کارکنان سپاه و همچنین حفظ آمادگیهای همه جانبه در حوزههای مختلف و تلاش بیشتر برای رفع مشکلات مردم در استان تاکید کرد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی یک استان مرزی است و در یک محدوده جغرافیایی خاص قرار دارد، تصریح کرد: با همه این شرایط این استان در بسیاری از موضوعات امنیتی، فرهنگی، اعتقادی و حتی سیاسی جزو استانهای بسیار خوب و پیشرو در کشور است.
سردار پاکپور با تاکید بر اجرای درست طرح محله محور بسیج در سطح کشور به برشمردن وظایف بسیج و پایگاههای مقاومت بسیج در محله پرداخت و گفت: بسیج در این طرح باید ارتباطی باشد بین مراکز دولتی و محله برای حل مشکلات مردم و البته مهمتر از آن وظیفه تامین امنیت محله را به عهده دارد.
در این دیدار مسئولین سپاه انصارالرضا علیهالسلام نیز به ارائه گزارش اقدامات و برنامههای اجرا شده در حوزههای مختلف ماموریتی خود پرداختند.
منبع: سپاه نیوز