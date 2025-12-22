علی زندوکیلی خواننده ترانه تیتراژ سریال «بهار شیراز» به کارگردانی حسن وارسته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «بهار شیراز» به کارگردانی حسن وارسته با صدای علی زند وکیلی از شامگاه دوشنبه اول دی ماه روی آنتن شبکه دو می‌رود.

قطعه «بهار شیراز» از جمله کارهای محلی علی زندوکیلی است که برای تیتراژ این سریال آماده شده است.

ترانه این قطعه را داود غلامی شیرازی سروده و محمد زندوکیلی آهنگسازی آن را برعهده داشته و حسین امیدی هم به عنوان تنظیم‌کننده در ساخت قطعه «بهار شیراز» همکاری داشته است.

سریال «بهار شیراز» قصه خانواده‌ای شیرازی به نام «معدل» است که هر بار درگیر یک اتفاق شیرین می‌شوند.

این سریال از محصولات مرکز سیمرغ است که با طراحی و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری و نگارش و کارگردانی حسن وارسته برای پخش در شب‌های زمستان آماده شده است.

ببخشید لطفا اگر میشه پیگیری کنید جرا تا سخ دقیق پخش سریال آقای مدیری مشخص نشده‌اند الان
«شیش ماهه» از پنج‌شنبه روی آنتن شبکه سه می‌رود
