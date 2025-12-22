باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ باقر رجبی ویسرودی، فرمانده انتظامی خمام گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از روستاهای این شهرستان و ایجاد ناامنی برای شهروندان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.
او افزود: با بررسیهای میدانی و اقدامات هوشمندانه مأموران پلیس، عامل اصلی تیراندازی شناسایی و دستگیر شد.
فرمانده انتظامی خمام تصریح کرد: در بازرسی از متهم یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز کشف شد.
به گفته سرهنگ رجبی، فرد دستگیر شده در بازجویی به عمل آمده علت تیراندازی را اختلافات قبلی عنوان کرد و پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد.
منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان