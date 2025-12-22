باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه تلویزیونی «روزی روزگاری آبادی» به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده این شب‌ها در جدول پخش شبکه یک سیما قرار گرفته و قصد دارد قصه‌ای با ریشه‌های عمیق خانوادگی و فرهنگی را به تصویر بکشد. این سریال، در ۳۰ قسمت تولید شده و هر شب ساعت ۲۲ روی آنتن می‌رود. «روزی روزگاری آبادی» روایتگر قصه مردی به نام داوود است که به همراه مادرش راهی روستای زادگاه خود می‌شود. این بازگشت سرآغاز مجموعه‌ای از تنش‌ها و پیچیدگی‌هاست؛ جایی که داوود باید با چالش‌های خانوادگی بر سر کسب‌وکار پسته روستا و همچنین یک راز مشکوک که در پسِ این بازگشت پنهان شده، دست‌وپنجه نرم کند.

یدالله شادمانی، بازیگر سریال «روزی روزگاری آبادی» در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره چگونگی پیوستنش به این سریال اظهار کرد: ازآنجایی‌که قصه سریال در منطقه رفسنجان کرمان اتفاق می‌افتاد، آقای سهیلی‌زاده تصمیم گرفت که اکثر بازیگران را از میان هنرمندان کرمانی انتخاب کند. به دلیل اصالت کرمانی‌ام، بنده نیز برای بازی در این سریال انتخاب شدم. این سریال روی فرهنگ و موضوعات بومی‌کرمان مانند پسته تمرکز دارد و در این مجموعه ما با مردم دو روستا روبه‌رو هستیم که من در نقش «علیمراد»، خان یکی از این دو روستا، حضور دارم.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانم نقشم را به‌درستی ایفا کنم، صحبت‌های زیادی با کارگردان داشتم. با هم‌فکری و همکاری او توانستم آنچه را که برایم در نظر گرفته بودند، اجرایی کنم. باتوجه‌به تمرین‌های زیادی که داشتم، فکر می‌کنم توانستم نقشم را به‌درستی ایفا کنم. خوشبختانه من برای اجرای نقش و لهجه با چالش یا سختی خاصی روبه‌رو نبودم. همه چیز خوب پیش رفت و حتی پوشیدن لباس‌های محلی نیز برایم سختی نداشت.

شادمانی در پاسخ به این سؤال که تجربه کار با سهیلی‌زاده چطور بود، عنوان کرد: کار با او بسیار عالی بود. آقای سهیلی‌زاده انسان کاربلد و خوش‌رویی است که همکاری با او را لذت‌بخش می‌کند.

بازیگر «روزی روزگاری آبادی» درباره پیش‌بینی‌اش از میزان استقبال از این سریال هم گفت: فکر می‌کنم این سریال توسط مردم دیده خواهد شد. البته سلیقه‌ها بسیار متفاوت است؛ اما بااین‌وجود، گمانم بر این است که این سریال دیده خواهد شد و موردتوجه قرار می‌گیرد.

شادمانی در واکنش به اینکه باتوجه‌به اینکه شما اصالتاً کرمانی هستید، آیا در زمینه لهجه به سایر بازیگران کمک کردید، گفت: ازآنجایی‌که به لهجه کرمانی تسلط دارم، سعی کردم به دوستان و همکارانم در ایفای بهتر این لهجه کمک کنم.

این بازیگر تلویزیون در پایان به فعالیت‌های اخیر خود اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مشغول یک کار سینمایی در شهر کرمان هستم که قرار است در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش دربیاید.