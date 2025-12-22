وزیر ورزش و جوانان پس از سفر صبح امروز به مازندران از سالن ورزشی در حال ساخت ۵ هزار نفری جویبار بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در بازدید از سالن ورزشی در حال ساخت ۵ هزار نفری جویبار، یونسی استاندار مازندران، هاشمی، معاون توسعه منابع و‌مدیریت، سید غنی نظری، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان. سید محمد علی ثابت قدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان و نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه وزیر ورزش و جوانان را همراهی می‌کردند.

این پروژه تاکنون ۴۵ درصد پیشرفت داشته و ۸۶ میلیارد تومان اعتبار برای آن اختصاص داده شده است.

سفر یک روزه دکتر دنیامالی به استان مازندران به منظور بازدید و افتتاح برخی از اماکن ورزشی شهرستان‌های جویبار، آمل و قائم شهر انجام شده است.

