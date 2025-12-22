مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با تأکید بر رویکرد حمایتی این سازمان، تحقق عدالت همگانی در سلامت را از مهم‌ترین اهداف بیمه سلامت عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: رویکرد کلی این سازمان در سال‌های اخیر بر هزینه‌کرد هدفمند منابع، افزایش بهره‌وری و گسترش پوشش بیمه‌ای استوار بوده و تقویت زیرساخت‌های الکترونیک از اولویت‌های اصلی برنامه‌ها به شمار می‌رود.

وی با اشاره به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر افزود: در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به‌صورت رایگان از خدمات درمانی بهره‌مند می‌شوند. خدمات بیمه سلامت از طریق پنج صندوق ارائه می‌شود و حدود ۸۰ درصد منابع مالی آن از محل بودجه دولتی تأمین می‌شود.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت را افزایش هزینه‌های غیرضروری تشخیصی و درمانی دانست و تاکید کرد: با همکاری جامعه پزشکی و سایر نهاد‌ها تلاش می‌کنیم از مصرف بی‌رویه دارو و مداخلات غیرضروری جلوگیری کرده و منابع را به سمت بیماران واقعی و نیازمند هدایت کنیم.

ناصحی با اشاره به تاسیس صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج بیان کرد: این صندوق فعالیت خود را با پنج هزار میلیارد تومان آغاز کرد و اکنون با بودجه‌ای بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان، ۱۳۰ گروه بیماری را تحت پوشش قرار داده است. تاکنون بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار بیمار دارای نشان از خدمات این صندوق بهره‌مند شده‌اند و برخی خدمات مانند کاشت حلزون تا ۱۰۰ درصد تحت پوشش قرار دارد.

ناصحی افزود: همچنین بیمه سلامت بیش از ۹۰ درصد تعرفه دولتی درمان ناباروری را در مراکز درمانی دولتی، ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیر دولتی را در مراکز درمانی عمومی غیردولتی و ۷۰ درصد تعرفه خصوصی را در مراکز درمانی خصوصی تحت پوشش قرار داده است.

وی در ادامه از پیشرفت‌های قابل توجه در حوزه سلامت الکترونیک خبر داد و گفت: بیش از ۹۸ درصد نسخه‌ها به‌صورت الکترونیکی ثبت می‌شود که این امر موجب شفافیت، کاهش خطا و تسهیل خدمات شده است. راه‌اندازی سامانه «اشارک» برای ارائه خدمات غیرحضوری به بیماران ناشنوا و کم‌شنوا از دیگر اقدامات مهم در این حوزه است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران همچنین به اقدامات انجام‌شده برای جبران کمبود پزشک در مناطق محروم اشاره کرد و افزود: با افزایش پرداختی‌ها و مشوق‌های مالی، تلاش کرده‌ایم حضور پزشکان در مناطق کمتر برخوردار را تقویت کنیم تا عدالت در ارائه خدمات درمانی محقق شود.

 ناصحی در پایان تأکید کرد: سازمان بیمه سلامت نهادی حمایتی است که تلاش می‌کند هر ایرانی در هر نقطه از کشور بدون دغدغه مالی به خدمات درمانی مناسب دسترسی داشته باشد و این مسیر با همکاری سایر دستگاه‌ها و تلاش مستمر همکاران ادامه خواهد یافت.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: هزینه های درمانی ، مصرف دارو
خبرهای مرتبط
مصرف نادرست دارو؛ عامل اصلی مقاومت میکروبی
باور اشتباه درباره استفاده از آنتی بیوتیک‌ها + فیلم
هشدار درباره عوارض استروئید‌های آنابولیک؛ از عقیمی تا نارسایی قلب و مرگ ناگهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مقارنه ماه و سیاره زحل/ پادشاهی مشتری در آسمان شب
ثبت‌نام بیش از ۳۴۰ هزار نفر در کنکور دانشجو معلمان
نحوه ارزشیابی بسته‌های «از ایرانمان دفاع می‌کنیم»
اجرای نقشه جامع علمی کشور را جدی بگیرید
احتمال تغییر دروس عمومی پایه یازدهم کنکوری‌ها/ تاثیر قطعی معدل تغییر نخواهد کرد
پیوند سنجش و پذیرش، آموزش و پرورش را به گروگان گرفته است
آخرین اخبار
پیوند سنجش و پذیرش، آموزش و پرورش را به گروگان گرفته است
احتمال تغییر دروس عمومی پایه یازدهم کنکوری‌ها/ تاثیر قطعی معدل تغییر نخواهد کرد
اجرای نقشه جامع علمی کشور را جدی بگیرید
ثبت‌نام بیش از ۳۴۰ هزار نفر در کنکور دانشجو معلمان
نحوه ارزشیابی بسته‌های «از ایرانمان دفاع می‌کنیم»
مقارنه ماه و سیاره زحل/ پادشاهی مشتری در آسمان شب
مهار موج شدید آنفلوآنزا در کشور طی هفته جاری
تصاویر بی سابقه ناسا از ردیابی طوفان‌های خورشیدی
نحوه تبدیل پیام‌های صوتی iMessage به متن
تصورات غلط در مورد کمر درد و حقایق پزشکی
ضوابط نهایی برای دانش‌بنیان‌شدن فضا‌های کار اشتراکی ابلاغ می‌شود
بازی جدید فیفا چه زمانی منتشر خواهد شد؟!
برنامه یک دانشگاه روسیه برای پرتاب یک نانوماهواره به فضا
کشف نویدبخشی که می‌تواند دیابت را قبل از شروع متوقف کند