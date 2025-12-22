باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: رویکرد کلی این سازمان در سال‌های اخیر بر هزینه‌کرد هدفمند منابع، افزایش بهره‌وری و گسترش پوشش بیمه‌ای استوار بوده و تقویت زیرساخت‌های الکترونیک از اولویت‌های اصلی برنامه‌ها به شمار می‌رود.

وی با اشاره به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر افزود: در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به‌صورت رایگان از خدمات درمانی بهره‌مند می‌شوند. خدمات بیمه سلامت از طریق پنج صندوق ارائه می‌شود و حدود ۸۰ درصد منابع مالی آن از محل بودجه دولتی تأمین می‌شود.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت را افزایش هزینه‌های غیرضروری تشخیصی و درمانی دانست و تاکید کرد: با همکاری جامعه پزشکی و سایر نهاد‌ها تلاش می‌کنیم از مصرف بی‌رویه دارو و مداخلات غیرضروری جلوگیری کرده و منابع را به سمت بیماران واقعی و نیازمند هدایت کنیم.

ناصحی با اشاره به تاسیس صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج بیان کرد: این صندوق فعالیت خود را با پنج هزار میلیارد تومان آغاز کرد و اکنون با بودجه‌ای بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان، ۱۳۰ گروه بیماری را تحت پوشش قرار داده است. تاکنون بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار بیمار دارای نشان از خدمات این صندوق بهره‌مند شده‌اند و برخی خدمات مانند کاشت حلزون تا ۱۰۰ درصد تحت پوشش قرار دارد.

ناصحی افزود: همچنین بیمه سلامت بیش از ۹۰ درصد تعرفه دولتی درمان ناباروری را در مراکز درمانی دولتی، ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیر دولتی را در مراکز درمانی عمومی غیردولتی و ۷۰ درصد تعرفه خصوصی را در مراکز درمانی خصوصی تحت پوشش قرار داده است.

وی در ادامه از پیشرفت‌های قابل توجه در حوزه سلامت الکترونیک خبر داد و گفت: بیش از ۹۸ درصد نسخه‌ها به‌صورت الکترونیکی ثبت می‌شود که این امر موجب شفافیت، کاهش خطا و تسهیل خدمات شده است. راه‌اندازی سامانه «اشارک» برای ارائه خدمات غیرحضوری به بیماران ناشنوا و کم‌شنوا از دیگر اقدامات مهم در این حوزه است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران همچنین به اقدامات انجام‌شده برای جبران کمبود پزشک در مناطق محروم اشاره کرد و افزود: با افزایش پرداختی‌ها و مشوق‌های مالی، تلاش کرده‌ایم حضور پزشکان در مناطق کمتر برخوردار را تقویت کنیم تا عدالت در ارائه خدمات درمانی محقق شود.

ناصحی در پایان تأکید کرد: سازمان بیمه سلامت نهادی حمایتی است که تلاش می‌کند هر ایرانی در هر نقطه از کشور بدون دغدغه مالی به خدمات درمانی مناسب دسترسی داشته باشد و این مسیر با همکاری سایر دستگاه‌ها و تلاش مستمر همکاران ادامه خواهد یافت.

منبع: وزارت بهداشت