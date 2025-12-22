مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات از برخط شدن صدور معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان پسر مشمول (دانش‌آموزان ۱۸ سال تمام) خبر داد.

بر این اساس، با راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست معافیت تحصیلی به‌ صورت اینترنتی، دانش‌آموزان پسر مشمول دیگر نیازی به مراجعه حضوری به مدرسه محل تحصیل خود را ندارند.

دانش‌آموزان متقاضی می‌توانند با ورود به سامانه سخا مراحل ثبت درخواست خود را آغاز کنند و  با کلیک بر روی گزینه «ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانش‌آموزی» از قسمت میز خدمت، اطلاعات تحصیلی–دانش‌آموزی خود را دریافت کرده و پس از تکمیل اولیه درخواست، معافیت تحصیلی خود را دریافت کنند.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، اطلاعات مورد نیاز برای صدور معافیت تحصیلی به‌صورت برخط از سامانه دانش‌آموزی «سیدا» وابسته به وزارت آموزش و پرورش استخراج می‌شود و دانش‌آموزان باید در سال تحصیلی جاری در این سامانه ثبت‌نام کرده باشند.

