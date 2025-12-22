مدیر بهره برداری و نگهداشت شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران از برنامه ریزی برای تبدیل رود دره فرحزاد به پایگاه ملی آموزش کوهنوردی و ورزش‌های کوهستانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران، مهدی رفیع زاده در حاشیه بازدید رئیس فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران از رود دره فرحزاد با اشاره به همکاری این شرکت با فدراسیون کوهنوردی برای تبدیل رود دره فرحزاد به مرکزی جامع برای کوهنوردی، افزود: در اقدامی مشترک میان شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی و فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران، بزودی رود دره فرحزاد به عنوان نخستین پایگاه آموزش مشترک کوهنوردی کوهستان در پایتخت میزبان علاقه‌مندان به کوهنوردی کوهستان خواهد بود.

وی اضافه کرد: براساس توافقات اولیه انجام شده طرح‌هایی برای اجرای این پایگاه ملی در دستور کار قرار گرفته است. براین اساس، پیش بینی شده است دوره‌های تخصصی کوهنوردی و مسابقات ملی دوچرخه سواری کوهستان برای اولین بار درمحدوده شمال غرب تهران و در رود دره فرحزاد با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور برگزار شود.
رفیع زاده با بیان اینکه فضای بکر و طبیعت دست نخورده در این محدوده، بستر مناسبی را برای انجام فعالیت‌های ورزشی در آن فراهم کرده است، ادامه داد: در بازدید رئیس فدراسیون کوهنوردی مقرر شد علاوه بر طراحی ایجاد این پایگاه ملی، کارشناسان و متخصصان و نیز کوهنوردان حرفه‌ای در قالب کمیته‌های تخصصی از رود دره بازدید و متناسب با فضای موجود برنامه‌های متنوع ورزشی در این محدوده اجرا کنند.

مدیر بهره برداری و نگهداشت شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران، برنامه ریزی برای اجرای رقابت‌های کوهستان در هفته‌های آینده خبر داد و گفت: برنامه ریزی برگزاری دوره‌های آموزش قطب نمای کوهستان، مسیریابی با استفاده از GPS و نیز برگزاری دوره‌های بدنسازی کوهستان در قالب دوره‌های آموزشی از جمله موضوعاتی است که در بازدید ۳ ساعته رئیس فدراسیون کوهنوردی از رود دره فرحزاد بر اجرای آن توافق شد.

برگزاری مسابقات دو و میدانی کوهستان به میزبان رود دره فرحزاد

رفیع زاده در ادامه با اشاره به اینکه بازسازی و احیای مسیر‌های کوهستانی یکی از مهمترین رویکرد‌های شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی در بهره برداری از رود دره فرحزاد است، خاطرنشان کرد: در رایزنی با مدیران فدراسیون دوچرخه سواری مقرر شد در سالروز ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) مسابقات دوچرخه سواری کوهستان با حضور گسترده شهروندان و علاقه‌مندان به دوچرخه سواری از سراسر کشور در رود دره فرحزاد برگزار شود.

وی با بیان اینکه با فدراسیون دوچرخه سواری توافق شده است درتقویم سالانه این فدراسیون ۴ رویداد ملی و استانی در رود دره فرحزاد برگزار شود، افزود: تلاش داریم مسابقات کشوری دوچرخه کوهستان به عنوان رویدادی ملی در رود دره فرحزاد به شکل رسمی در تقویم سالانه فدراسیون دوچرخه سواری ثبت و برگزار شود. علاوه بر این رقابت‌های محلی و استانی و نیز برنامه‌های آموزش دوچرخه سواری برای افراد مبتدی علاقه‌مند به دوچرخه سواری کوهستان در رود دره فرحزاد پیش بینی شده است که بزودی وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.

وی به موقعیت خاص رود دره فرحزاد و دسترسی بالای آن به شریان‌های اصلی ارتباطی شهر اشاره کرد و گفت: رود در فرحزاد از قسمت شرقی و غربی به روستای فرحزاد در منطقه ۲ و منطقه ۵ و در قسمت شمالی به کوه‌های امامزاده داوود منتهی می‌شود. با تلاش انجام شده در شهرداری تهران، فاز ۲ رود در فرحزاد بزودی آماده افتتاح و بهره برداری خواهد بود.

ساخت قرارگاه کوهستان در رود دره فرحزاد

وی با بیان اینکه در تهران مجموعه‌ای با فضای بکر و طبیعی مانند رود دره فرحزاد برای کوهنوردی و شادی پیمایی وجود ندارد از برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگران و ورزشکاران به این محیط طبیعی خبر داد و گفت: رایزنی هاییی برای راه اندازی قرارگاه کوهستان در رود دره فرحزاد به انجام رسیده است. در این قرارگاه شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی با همکاری سازمان بوستان‌ها و فضای سبز و نیز معاونت خدمات شهری قرارگاهی را طراحی و اجرا خواهد کرد که در آن علاوه بر استقرار تیم‌های امداد و نجات و پلیس کوهستان، خدمات رفاهی و برنامه‌های آموزشی برای کوهنوردان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

