فرمانده انتظامی بروجرد از دستگیری ۲ عامل تیراندازی در یکی از مراسمات سوگواری در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مهدی مهدوی کیا اظهار داشت با توجه به تاکیدات و همچنین برچیدن رسم خطر آفرین تیراندازی در مراسمات سور و سوگ در پی تیراندازی ۲ نفر در یکی از مراسمات سوگواری. بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و همکاری خوب مردم ۲ عامل شناسانی، با هماهنگی قضائی دستگیر و به مقر انتظامی دلالت داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد با اشاره به اینکه افراد دستگیر شده با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شدند تصریح کرد افرادی که به هر نحو بخواهند در مراسمات سور و سوگ اقدام به تیراندازی کنند بدانند پلیس با قاطعیت و برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد

منبع:پلیس لرستان

