احسان صدیقی کارگردان مستند «بازی برنده‌ها» امروز دوشنبه اول دی ماه پس از تحمل یک دوره بیماری در ۴۴ سالگی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان صدیقی کارگردان «بازی برنده‌ها» که جایزه ویژه دبیر نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» را سه‌شنبه هفته گذشته دریافت کرد، امروز دوشنبه اول دی ماه درگذشت.

مرکز گسترش در پیامی این فقدان را به خانواده سوگوار صدیقی، همکاران و دوستانش تسلیت گفت. در این پیام نوشته شده است:

«بازگشت همه به سوی اوست

تنها چند روز پس از اختتامیه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» و تقدیر جشنواره از احسان صدیقی برای ساخت مستند «بازی برنده‌ها»، متاسفانه این فیلمساز را از دست دادیم. با بهت و اندوه، به لحظاتی فکر می‌کنیم که روی صحنه آمد و از امید برای پشت سر گذاشتن روزهای سخت بیماری گفت و به همسر و دخترش اشاره کرد که دلیل زندگی‌اش بودند.

احسان عزیز نتوانست بر بیماری غلبه کند و امروز صبح، دوشنبه در اولین روز زمستان دنیای ما را ترک کرد و به آرامش رسید. می‌دانیم که این فقدان برای همسر و تنها دخترش، سهمگین و تلخ است، با قلبی اندوهگین، کنارشان هستیم و آرزو می‌کنیم شکیبا باشند. برای احسان صدیقی، فیلمساز بااستعداد و کوشا که در اوج بیماری، امیدوارانه، خلق هنری را انتخاب کرد و کوشید از راز همزیستی مرگ و زندگی بگوید، آرزوی مغفرت داریم، یادش را گرامی خواهیم داشت، و لبخندهای واپسینش در ۲۵ آذرماه روی صحنه تالار وحدت را در ذهن حفظ خواهیم کرد.

محمد حمیدی مقدم، مدیران و همکاران مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی»

