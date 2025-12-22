باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ایام شهادت و سوگواری امام علیالنقی، دهمین امام شیعیان، نمایشهای سراسر کشور از اذان مغرب روز سهشنبه (دوم دی) تا پایان اذان مغرب روز چهارشنبه (سوم دی) به صحنه نمیروند.
در این ایام، فقط نمایشهای مناسبتی و دینی با رعایت مقررات شورای ارزشیابی و نظارت و همچنین مقررات سالنهای اجرا، روی صحنه میزبان تماشاگران میشوند.
اجرای دوباره نمایشها، پس از پایان اذان مغرب چهارشنبه (سوم دی) از سر گرفته میشود.
این تصمیم در راستای احترام به مناسبات مذهبی و حفظ فضای معنوی ایام سوگواری اتخاذ شده است.