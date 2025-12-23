باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سعید رحمتزاده پشتیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره نوسانات نرخ ارز و طلا گفت: مجلس شورای اسلامی بر اساس وظایفی که قانون برای آن تعریف کرده است، رصد و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و اجرای قوانین را در دستورکار خود دارد.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس اظهار کرد: ما در هفتههای اخیر، به دلایل مختلف، شاهد نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمتها بهویژه در کالاهای اساسی و بهخصوص در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بودهایم. با توجه به اینکه در هفته گذشته نمایندگان مجلس در جمع مردم و در حوزههای انتخابیه حضور داشتند، مراجعات و نارضایتیهای گسترده اقشار و اصناف مختلف، حکایت از بیبرنامگی و نوسانات غیرقابل دفاع در قیمتها و نرخ ارز داشت.
این نماینده مجلس میگوید طبیعتاً مسئول سیاستگذاری و ساماندهی نرخ ارز و کنترل بازار، دولت است و انتظار مجلس از دولت، نظارت مؤثر، جدی و کارآمد بر قیمتها در اصناف مختلف است. مجلس نیز در راستای انجام وظایف خود، همانگونه که جناب آقای قالیباف رئیس محترم مجلس در نطق پیش از دستور خود گفت جلسات نظارتی این هفته را هم در صحن علنی و هم در کمیسیونهای تخصصی برگزار میشود که حکایت از سؤال جدی نمایندگان درباره دلایل این نوسانات و همچنین سؤال جدی درباره برنامه دولت برای کنترل قیمتها دارد.
رحمتزاده بیان کرد: امیدواریم دولت در این هفته پاسخ قانعکنندهای در تبیین شرایط، برای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. طبیعتاً انسجام و یگانگی تیم اقتصادی دولت میتواند به کارآمدی و بهرهوری بیشتر کمک کند؛ امری که متأسفانه در برخی موارد، این انسجام بهصورت کامل در تیم اقتصادی دولت مشاهده نمیشود. به همین واسطه انتظار میرود دولت این تذکر را جدی بگیرد و شخص رئیسجمهور، کابینه و تیم اقتصادی خود را منسجم و یکصدا کند در غیر این صورت، همانگونه که آقای قالیباف نیز اشاره کرد، مجلس از اختیارات خود در زمینه سؤال، تذکر و استیضاح کوتاهی نخواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: انتظار مردم از نمایندگان این است که در کنار مماشات و پشتیبانی منطقی از دولتها، در جایی که پاسخ قانعکنندهای برای حل مشکلات از دولت ارائه نمیشود، کابینه باید تصمیماتی برای اصلاح خود اتخاذ کند.
رحمتزاده در پاسخ به این سوال که شاهد بودیم مجلس یکبار وزیر اقتصاد را استیضاح کرد، اما با این حال هنوز شاهد سامانیافتن بازار ارز و طلا نیستیم. اکنون مجلس چه اقدامی را میخواهد انجام دهد؟، گفت: استیضاح، وسیلهای برای اصلاح رویکردها و برنامههاست و تا زمانی که نتایج مطلوب حاصل نشود، مجلس این اختیار را دارد که از تمامی ظرفیتهایی که قانون برای آن تعیین کرده است استفاده کند. مجلس دوازدهم نیز با توجه به وابستگی و علامتگیری که از جامعه و مردم دارد این سیاستها و برنامههای نظارتی را تا زمان اصلاح امور، ارائه پاسخ و یک برنامه قانعکننده به جامعه دنبال خواهد کرد.